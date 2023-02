La situation des droits humains et de la démocratie se détériore chaque jour un peu plus dans le monde, constate l'autrice.

L’Europe: un phare pour la démocratie

Par Isabel Wiseler-Lima *

Le 18 janvier pendant sa session plénière à Bruxelles, le Parlement européen (PE) a adopté son rapport sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et la politique de l’Union européenne en la matière. Ce rapport annuel revêt une importance certaine dans les travaux du PE, car les droits humains et la démocratie se trouvent au cœur de notre projet commun.

Ils constituent le fondement-même de l’Union européenne. Rappelons l’article deux du Traité sur l’UE: «L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes .»

Des valeurs fondamentales non négociables

Si cet article du Traité est si souvent cité, c’est qu’il nomme nos valeurs les plus fondamentales! Il est, il doit être, au fondement de toutes nos décisions et de toutes nos actions. Ces valeurs fondamentales régissent non seulement les actions et politiques internes de l’UE, elles constituent également les idéaux que l’UE cherche à défendre et à promouvoir dans son action extérieure à travers le monde. Ce sont des valeurs qui pour nous ne se discutent pas. Je suis convaincue que la tolérance doit s’arrêter là où elle mettrait en danger ces valeurs fondamentales qui toutes concourent au respect de la dignité humaine. Elles sont non négociables.

La liberté est un bien si précieux - mais aussi si naturel quand on en jouit - qu’il est difficile d’en apprécier toute la valeur quand on vit en démocratie.

Dans ce contexte, le Parlement européen, l’âme démocratique de l’UE et la voix légitime de ses citoyens - puisque les députés sont directement élus par les citoyens de l’Union - joue un rôle primordial. Vu sous cet angle, l’intérêt tout particulier du Parlement européen pour la situation des droits humains et de la démocratie dans le monde est évident.

La liberté, un bien précieux

Le rapport exprime nos préoccupations quant à la restriction des libertés fondamentales: la diminution de l'espace de la société civile observée dans le monde entier, la perte de la liberté d’expression, le déclin de la liberté de la presse ... Ce sont des restrictions qui consacrent la régression de la démocratie. La liberté est un bien si précieux - mais aussi si naturel quand on en jouit - qu’il est difficile d’en apprécier toute la valeur quand on vit en démocratie. Les liens entre liberté, démocratie, État de droit et droits de l’homme sont intimes et forts: l’un ne va pas sans les autres, la perte de l’un entraîne la perte des autres. Quand la démocratie recule, l’État de droit recule et ouvre la voie aux violations des droits humains et à la dégradation des fondements et des valeurs démocratiques.

Des efforts pour maintenir la démocratie

Or, la réalité de nos jours est que la situation des droits humains et de la démocratie se détériore chaque jour un peu plus dans le monde. Jamais il n’y a eu autant de pays autocratiques dans le monde. 70% de la population vit sous un régime autoritaire. Pire encore est l’évolution en cours: plus du double de pays s’éloignent de la démocratie que de pays n’évoluent vers plus de démocratie. Les processus démocratiques se retrouvent même en danger au sein de pays où on s’y serait attendu le moins: aux États-Unis le refus du président d’accepter le résultat des élections a abouti, le 6 janvier 2022, à l’intrusion d’une foule violente dans le Congrès - l’enceinte législative des États-Unis, le lieu par excellence de la démocratie.

Au sein aussi de notre Union européenne, la Hongrie n’est plus considérée par tous comme une démocratie à part entière.

Au sein aussi de notre Union européenne, la Hongrie n’est plus considérée par tous comme une démocratie à part entière. Tout ceci sont des évolutions inquiétantes que nous ne pouvons prendre à la légère. Il nous faut être vigilants, savoir que la démocratie peut être perdue et que nous devons faire des efforts pour la maintenir. Pour notre propre sécurité, il nous faut proactivement soutenir ceux qui défendent la démocratie - et ceci par des actions concrètes. Il nous faut également être conscients des dangers immenses que présente la mésinformation et la désinformation - y inclus la propagande mensongère parfois si efficace à perturber le public.

Des attaques contre nos valeurs

Les violations à l’encontre des droits fondamentaux prennent les formes les plus diverses. Le contexte de guerres et de conflits y est particulièrement propice; ainsi les graves exactions commises par les forces russes dans leur guerre d’agression illégale contre l’Ukraine. Les régimes autoritaires ont eux recours à la suppression des libertés civiles, à la discrimination des personnes appartenant à des minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques et à des tentatives de museler la presse et les médias. Ils ont aussi recours à la désinformation et aux fausses narratives. La liste des violations est longue et s’y ajoute aujourd’hui une accentuation inquiétante au travers de la digitalisation omniprésente. Toutes ces violations constituent des attaques contre nos valeurs mais souvent aussi contre nos propres institutions démocratiques qu’on cherche à subvertir et à faire échouer.

Certains pays cherchent à faire adopter au niveau international une définition des droits humains qui s’écarte du respect de la dignité de chaque être humain. Ceci est inacceptable!

Respecter la dignité de chaque être humain

En même temps, on remarque que c’est aussi la notion même des droits de l’homme qui est remise en cause. L’universalité des droits de l’homme, acquis historique et pierre angulaire du droit international humanitaire est désormais contestée par les régimes autoritaires qui cherchent à relativiser et réduire leur envergure. Certains pays cherchent à faire adopter au niveau international une définition des droits humains qui s’écarte du respect de la dignité de chaque être humain. Ceci est inacceptable!

Rester vigilant face au populisme débridé

La notion de démocratie est elle aussi visée. La démocratie est dénigrée et dépeinte comme inefficace et inférieure à l’autoritarisme. Les méthodes utilisées par les régimes autoritaires sont connues: propagande mensongère, désinformation à grande échelle, mais aussi financement illégal et corruption. Ces phénomènes obligent nos sociétés à être en permanence conscientes des dangers et vigilantes afin de faire face aux défis et de se prémunir contre le populisme débridé qui met en danger nos démocraties en semant l’intolérance, les discriminations, le racisme et la xénophobie. Une réglementation des plateformes digitales est à cet effet indispensable, car si, d’une part, elles participent à une meilleure information du public, d’autre part, elles sont un véhicule privilégié de la désinformation.

Nous ne pouvons nous attendre à être pris au sérieux si nous dénonçons les violations des droits humains dans le monde sans parvenir en même temps à faire respecter les droits fondamentaux dans nos États membres.

Une Europe qui doit rester crédible

Cependant, pour que notre plaidoyer en faveur de la protection et de la promotion des droits de l’homme et de la démocratie au plan mondial soit crédible, il est impératif que notre propre édifice soit en ordre. Autrement dit, nous ne pouvons nous attendre à être pris au sérieux si nous dénonçons les violations des droits humains dans le monde sans parvenir en même temps à faire respecter les droits fondamentaux dans nos États membres. La barre est donc - à juste titre - mise bien haute aussi dans notre propre Union.

Défendre les droits de l’homme et la démocratie dans le monde

Ce qui est sûr, c’est que les droits humains ne sont pas une question de choix ou d’interprétation. Ils sont universels et ne peuvent dépendre ni d’un lieu ni d’une culture. Ils sont la reconnaissance de la dignité humaine. Leur respect inconditionnel, leur protection absolue et leur promotion active dans le monde ne sont pas négociables. L’UE continuera - comme elle l’a fait jusqu’à présent - à œuvrer, en concertation avec ses États membres, mais aussi avec les pays tiers partageant les mêmes valeurs, afin de défendre et de promouvoir les droits de l’homme et les idéaux démocratiques sur le plan international.

* L’autrice est députée européenne (CSV), porte-parole pour les droits de l’homme pour le PPE et rapportrice pour le rapport sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et la politique de l’Union européenne.

