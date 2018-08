Les Africains veulent vivre mieux, et ils veulent vivre fiers. Le facteur économique ne suffit pas à expliquer la ruée sur l'Europe.

L'Afrique, terre promise

L'Afrique, terre promise

Gaston CARRE

Périodiquement nous parviennent les images de ces jeunes qui, au péril de leur vie, prennent d'assaut les grillages de Ceuta, antichambre de l'Europe en terre d'Afrique, et chaque jour nous sommes confrontés au drame de ces naufragés recueillis par des navires qui faute de pays d'accueil font des ronds dans les eaux de la Méditerranée. Qu'est-ce qui les mobilise, ces «migrants» en quête d'Europe? Celle-ci est-elle si désirable, et l'Afrique si exécrable?



Nous avons entendu de ces candidats à l'exil, dans les camps, au Niger et en Libye, où l'Europe tente de les contenir. Tous ne sont pas miséreux, nombre d'entre eux ont abandonné un emploi. Mais tous veulent l'Europe, avec une détermination que l'on peine à imaginer, qui fait fi des dangers qu'induisent un parcours au Sahara ou la traversée de la Méditerranée. Et tous, ceci expliquant cela, sont animés d'une représentation très idéalisée de cette Europe qui en dépit des écueils qu'y rencontreront ces Africains bien informés reste, à leurs yeux, un Eldorado. En quoi l'Europe leur semble-t-elle si enviable?



La motivation économique ne constitue pas une explication suffisante, et si c'est une «vie meilleure» que les Africains y cherchent, c'est sur un plan plus large qu'il faut l'entendre, en regard des modes de vie et de consommation, des usages sociétaux, des libertés réelles ou supposées, en regard de la modernité en somme d'une Europe qui, dans l'imagerie que leur en livre Internet, apparaît comme l'antithèse d'une Afrique ensablée dans ses calamités.



La prospérité étant toutefois l'une des conditions d'une telle modernité, il faut, certes, «aider l'Afrique», injonction mille fois entendue mais qu'il convient de répéter au vu de l'érosion des soutiens: l'OCDE indique une baisse notable de l'Aide publique au développement en Afrique, subsaharienne en particulier.



Mais il faut tabler, aussi, sur une restauration de sa dignité, qui suppose que l'on considère l'Afrique comme un partenaire et non comme un simple récipiendaire. Donner, oui, mais donner mieux en coopérant davantage, et soutenir plus en abusant moins des richesses dont ses sous-sols regorgent – trop d'aides à l'exploitation des ressources naturelles profitent à des entreprises occidentales plus qu'aux pays où elles interviennent.



Il faut tabler, plus généralement, sur une aide mieux ciblée à travers des actions à définir avec les populations locales, et renoncer à croire qu'un assistanat aveugle peut pourvoir à l'autosuffisance alimentaire, à l'éducation, aux politiques de santé et au progrès sur le plan environnemental. Et ce n'est pas faire insulte à l'Afrique que d'affirmer que l'aide doit être transparente, sa mise en oeuvre vérifiée, corrigée si nécessaire.



Il faut aider l'Afrique en somme, sans népotisme ni condescendance, à accéder à sa propre maturité, afin que reculent les fléaux qui l'accablent, mais dire ceci revient à dire aussi que c'est aux gouvernants du continent qu'il incombe de prendre en mains sa destinée, plutôt que se complaire dans l'attente des prébendes occidentaux. Et qu'il appartient aux Africains de porter au pouvoir des hommes de valeur, et d'écarter les autres, sans que l'Europe ne se mêle trop aux tumultes auxquels un tel assainissement peut donner lieu.



Qu'est-ce donc qui mobilise les migrants? Ils veulent vivre mieux, oui, mais surtout ils veulent vivre fiers – tout dans leur attitude et leur discours atteste cette quête. Or il n'est nulle fatalité au terme de laquelle l'Afrique ne pourrait offrir aux Africains la dignité à quoi ils aspirent.