Als Politiker bin ich ... ganz zufrieden

Als Privatperson bin ich ... noch zufriedener.

Ich höre mit der Politik auf ... wenn ich nichts mehr für die Leute bewegen kann.

Das Vermummungsverbot finde ich ... richtig. Ich mag es, wenn ich das Gesicht meines Gegenübers sehen kann.

Nation Branding ist ... ebenso wichtig fürs externe Image des Landes als auch als interne Botschaft, um zu zeigen, wer wir sind.

Die Stadt Differdingen ist ... selbstverständlich die schönste Stadt der Welt.

Ich möchte nach den Gemeindewahlen Bürgermeister von Differdingen bleiben, weil ... ich Differdingen gerne weiter voranbringen und die Lebensqualität noch verbessern möchte.

Wenn ich Minister wäre, wäre mein Lieblingsressort ... vielleicht das Umweltministerium. Aber eigentlich werde ich nicht Minister sein, denn ich möchte Bürgermeister bleiben. Ich fühle mich wohl in meiner aktuellen Rolle.

Parteikollege Felix Braz wäre ein guter Premierminister, weil ... er viel Weitsicht hat. Er erteilt gute Ratschläge und hat stets ein offenes Ohr für die Sorgen seiner Mitmenschen.

Wenn ich einen Wunsch hätte ... möchte ich, dass mein Vater mitbekommen hätte, dass ich Bürgermeister bin.

Eine Tram oder ein Metrobus im Süden des Landes wären ... genial, weil wir wirklich neue Lösungen brauchen, um dem täglichen Verkehrschaos entgegenzuwirken.

Das Auto benutze ich ... möglichst selten, also nur wenn ich in kurzer Zeit an weit auseinanderliegenden Plätzen sein muss. In Differdingen gehe ich oft zu Fuß oder fahre mit dem Rad.

Auf Facebook schreibe ich ... viel, gerne, und kann schnell auf Fragen von Bürgern reagieren. Für mich ist es ein sehr interessantes Kommunikationsmittel.

Mein guter Vorsatz für die Gemeindewahlen ist ... ruhig zu bleiben.

Im Urlaub möchte ich auf keinen Fall ... aufs Fahrrad verzichten. Beim Radfahren habe ich immer die besten Ideen.



BB