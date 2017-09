Ich lese das „Luxemburger Wort“, weil ... die Aktualität mich interessiert.

Meine Partei wird bei den Gemeindewahlen gut abschneiden, weil ... wir gute Kandidaten und ein sehr gutes Programm haben.

Wenn ich einen politischen Wunsch frei hätte, dann würde ich ... mir wünschen, dass wir die nächsten Parlamentswahlen gewinnen.

Wenn ich eine Karte aus dem Urlaub verschicke, dann geht sie an ... meine Eltern.

Als Urlaubslektüre empfehle ich ... einen guten Krimi.

Mein Mountainbike bedeutet für mich ... Ferien daheim, vor der Haustür.

Eine Fahrradtour mit Jean Asselborn wäre für mich ... abhängig von der Strecke eine gute Tour.

Das Ösling bedeutet für mich … meine Wurzeln.

Die N7 ist für mich … aktuell ein Problem, aber eine Chance zur Weiterentwicklung.

Ein guter Bauer ist für mich ein Bauer, der ... im Einklang mit der Natur wertvolle und gesunde Lebensmittel produziert und der offen ist für Alternativen.

In den Kantinen müssen mehr Produkte aus einheimischer Produktion angeboten werden, weil ... Regionalität wichtig ist für unser Land und für die Landwirtschaft.

Meine Zeit als Direktorin der Ackerbauschule ist für mich ... eine wunderbare Zeit mit wertvollen Erfahrungen.

Eine Frauenquote in der Politik soll ... Sache der Parteien sein. Wichtiger als eine Quote ist es, die Politik so zu gestalten, dass auch Frauen sich engagieren können.

Die mehrsprachige Frühförderung in den Kindertagesstätten ist ... in dem Alter nicht sinnvoll, dort sind andere Dinge wichtiger. Für die Förderung der Mehrsprachigkeit bleibt in der Grundschule noch Zeit genug.

Wenn ich der Regierung einen Rat erteilen dürfte, dann würde ich ... ihnen raten, mehr auf die Bürger zu hören.

Es ist gut, dass jetzt ein Burka-Verbot kommt, weil ... wir in Luxemburg unsere Lebensart beibehalten wollen und uns ins Gesicht blicken wollen.



