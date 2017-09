Ich bin bei Déi Lénk, weil ... das die Partei ist, die meinen politischen Ideen am nächsten ist.

Seit ich in der Chamber bin ... habe ich weniger Zeit für mein Privatleben.

Ich habe mich früh politisch engagiert, weil ... politische Fragen mich seit meiner Jugend umgetrieben haben.

Mein größtes politisches Vorbild ... habe ich nicht wirklich.

Schauspielerei und Politik passen gut zusammen, weil ... beides damit zu tun hat, Menschen zu überzeugen.

Das größte Schauspieltalent in der Regierung ist ... Etienne Schneider, weil er so tut, als meine er, was er sagt.

Wenn ich Premier wäre, ... dann hätten wir in Luxemburg ein völlig anderes politisches Kräfteverhältnis.

Auf der politischen Bühne möchte ich auf keinen Fall rüberkommen wie ... jemand, der nicht das tut, was er denkt.

Von den Gemeindewahlen erwarte ich mir persönlich, ... dass Déi Lénk in Esch/Alzette einen Sitz dazugewinnen.

Eine nationale CSV/Déi Lénk-Koalition wäre ... undenkbar.

Meine Partei muss unbedingt in die Regierung, weil ... sie die besten Lösungen für die dringendsten Probleme des Landes hat, vor allem beim Wohnungsbau und der sozialen Entwicklung.

Von allen Regierungsmitgliedern schätze ich am meisten ... Carole Dieschbourg, weil sie am authentischsten ist.

Donald Trump ist ... ein Fluch für die USA.

Ich lese das „Luxemburger Wort“, ... weil das LW qualitativ hochwertigen Journalismus macht.

Nation Branding ist für mich ... der zweifelhafte Versuch, ein Land zu einer Ware herabzuwürdigen.

Qualitatives Wachstum ist für mich ... Wachstum, das sich nicht an der Quantität des Geschaffenen misst.

Wenn ich einen politischen Wunsch frei hätte, ... würde ich mir eine weltweit sozial gerechtere Ordnung wünschen.

Völlig versagt hat diese Regierung ... bei dem Versuch, die Fenster groß aufzureißen.



mig