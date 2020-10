Kulturerbe: Der Teufel in jedem Detail

Das Gutachten des Staatsrats zum Gesetz über den Schutz des Kulturerbes fällt kritisch aus. auf die Kulturkommission kommt viel Arbeit zu.

Nicht weniger als 40 formelle Oppositionen erhebt der Staatsrat in seinem Gutachten zum Kulturerbegesetz, das Kulturministerin Sam Tanson (Déi Gréng) vor einem Jahr im Parlament deponierte. Am Mittwoch und Donnerstag wurde erstmals in der Kulturkommission im Beisein von Tanson, die aufgrund des Gutachtens auch schon Abänderungen einbrachte, Hand an das Projekt gelegt.

Kapitel für Kapitel möchte man nun vorgehen, beginnend mit dem Teil, der die Archäologie betrifft ...