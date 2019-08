Kultureller Quantensprung

Kultur- und Wohnungsbauministerin Sam Tanson (Déi Gréng) hofft, dass Esch 2022 eine Initialzündung für die gesamte heimische Szene sein wird.

Sam Tanson (42) ist seit 2018 Kultur- und Wohnungsbauministerin und eines der neuen Gesichter der Regierung. Im Interview erklärt sie, was sie sich von der Kulturhauptstadt Esch verspricht, warum Literatur in luxemburgischer Sprache nicht zusätzlich gefördert werden soll und wann die Arbeiten am Inventar schützenswerter Gebäude beendet sein sollen.



Sam Tanson, Sie sind seit rund neun Monaten Ministerin. Wie gut haben Sie sich in Ihrem neuen Amt bereits eingewöhnt?



Ganz gut ...