Kritik an der geplanten Neuregelung der Kurzarbeit

Mit dem Ende des Etat de crise läuft die Übergangsregelung bei der Kurzarbeit aus. Es muss ein neuer Modus Vivendi gefunden werden - doch nicht jeder ist mit den Vorschlägen der Regierung zufrieden.

Bei der informellen Sitzung des Konjunkturkomitees ging es am Donnerstag ziemlich hoch her. Stein des Anstoßes waren die geplanten Anpassungen bei der Kurzarbeit. Wenn der Etat de crise ausläuft, muss nämlich eine neue Regelung her.



Die Gewerkschaften lehnen die Vorschläge von Beschäftigungsminister Dan Kersch (LSAP) ab und auch die Arbeitgeber stehen den Anpassungen in einigen Punkten ziemlich kritisch gegenüber ...