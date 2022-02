In den Gutachten zum neuen Covid-Gesetz steht eine Kritik im Vordergrund: das erneute überstürzte und inkohärente Vorgehen der Regierung.

Neues Covid-Gesetz

Kritik am ständigen Kurswechsel der Regierung

Am Freitag stimmt das Parlament über ein neues Covid-Gesetz ab. Die darin vorgesehenen Lockerungen werden allgemein begrüßt, doch sowohl der Staatsrat als auch die Menschenrechtskommission oder noch die Handelskammer werfen der Regierung überstürztes inkohärentes Handeln vor. Maßnahmen, die erst vor kurzer Zeit unter Druck eingeführt worden seien, würden ohne Begründung jetzt wieder rückgängig gemacht. Zurück blieben Menschen, die den Sinn des Ganzen nicht mehr verstehen, den Überblick über die geltenden Maßnahmen und damit auch das Vertrauen in die Maßnahmen und die Politik verlieren.

3G im Privatsektor

Klärungsbedarf besteht im Besonderen in Bezug auf das 3G-Regime in den Betrieben, das nun wieder fakultativ werden soll. Im Entwurf heißt es, dass die Personalvertretung ihr Einverständnis geben müsse, wenn der CovidCheck beibehalten werden soll. Allerdings gilt das nur für den Privatsektor. Der Staatsrat kritisiert das. Wenn, dann müsse diese Regelung auch für den öffentlichen Dienst gelten, ansonsten verstoße die Regelung gegen die Verfassung, argumentiert die Hohe Körperschaft.

Im zuständigen parlamentarischen Ausschuss wurde am Donnerstag über diesen Punkt diskutiert. Wie der CSV-Abgeordnete Claude Wiseler auf Nachfrage des „Luxemburger Wort“ erklärte, wurde der Passus nun aus dem Gesetz gestrichen, um das Problem der Verfassungswidrigkeit aus dem Weg zu räumen.

Der Passus wurde gestrichen, nachdem die Regierung sich mit den Sozialpartnern am Mittwochabend darauf geeinigt hatte, dass die Dinge betriebsintern auf unkomplizierte Weise geregelt werden, wie UEL-Präsident Michel Reckinger am Donnerstag auf Nachfrage erklärte: „Dort, wo der CovidCheck gut funktioniert hat, wird er weitergeführt, und in Betrieben, wo man sich einig ist, dass er keinen Sinn macht, weil der Kontrollaufwand zu groß ist, wird er abgeschafft“, so Reckinger.

3G im öffentlichen Sektor

Im öffentlichen Sektor hat sich die Regierung, in diesem Fall Minister Marc Hansen (DP) mit der Gewerkschaft CGFP darauf geeinigt, den CovidCheck wie gehabt beizubehalten, so der CGFP-Pressesprecher Max Lemmer. Der CGFP ist dabei wichtig, dass die Regierung dafür sorgt, dass das 3G auch in den öffentlichen Einrichtungen (Etablissements publics) bestehen bleibt, die keine hausinterne Personalvertretung haben.

Mit der Streichung des Passus dürfte den Bedenken der Handwerkskammer Rechnung getragen worden sein. Sie hatte gefordert, sollte die 3G-Regelung am Arbeitsplatz gesetzlich verankert werden, dass in Betrieben mit weniger als 15 Arbeitnehmern allein der Arbeitgeber über den CovidCheck entscheidet. Bei 15 bis 149 Beschäftigten sollte die Personaldelegation konsultiert werden und in Betrieben ab 150 Beschäftigten sollte die Entscheidung zusammen mit der Personaldelegation getroffen werden.

Die Handwerks- und die Handelskammer begrüßen die Aufhebung der Sperrstunde im Gaststättengewerbe und die neuen Regeln bezüglich der Isolation und Quarantäne. Sie würden dem Personalmangel in den Betrieben entgegenwirken und der Wirtschaft neuen Aufschwung geben, schreibt die Chambre des métiers.

Die beratende Menschenrechtskommission (CCDH) begrüßt die Absicht der Regierung, unnötig und angesichts der Entwicklung der Pandemie unverhältnismäßig gewordene Maßnahmen aufzuheben und damit einen wichtigen Schritt in Richtung Wiederherstellung der Freiheitsrechte zu machen. Dennoch legt die CCDH der Regierung ans Herz, über gezielte Sensibilisierungskampagnen die Impfbereitschaft der Menschen weiter zu steigern.

Ständige Änderungen verwirren die Menschen

Dann aber hagelt es Kritik, weniger an einzelnen Maßnahmen als vielmehr am globalen Umgang der Regierung mit der Pandemie und ihrer Kommunikationspolitik. Die Menschenrechtskommission bemängelt, dass die Regierung die Maßnahmen ohne klare Begründung ständig ändere. Erst habe sie großen Druck auf die Betriebe gemacht, damit diese den CovidCheck umsetzen. Nach nur drei Wochen sei er jetzt wieder fakultativ. „Das schadet der Glaubwürdigkeit der Politik, aber auch der Arbeitgeber, die die Maßnahme erklären, rechtfertigen und durchsetzen mussten“. Darüber hinaus sei nicht ersichtlich, inwiefern die jetzige Situation sich von der Situation, als der CovidCheck eingeführt wurde, unterscheide.

Die CCDH bedauert, dass die gesetzliche Abschaffung der Quarantänepflicht sich nicht auf die Vulnerablen in den Alten- und Pflegeheimen bezieht und für diesen sensiblen Bereich lediglich Empfehlungen ausgesprochen werden, die nicht zwingend befolgt werden müssen, die Heime also eigenmächtig über die Quarantäneregeln entscheiden können. Sie weist darauf hin, dass Eingriffe in die Freiheitsrechte eine gesetzliche Basis erfordern, und versteht nicht, dass manche Bereiche wie die allgemeine Bevölkerung oder Haftanstalten gesetzlich erfasst werden und andere Bereiche nicht. Ein solcher Bereich ist neben den Alten- und Pflegeheimen auch der formale und nicht-formale Bildungsbereich.

Auch sei unklar, inwiefern Personen, die sich, um andere zu schützen, in Auto-Quarantäne begeben, noch von den aktuellen Regelungen (Krankenschein, Sonderurlaub aus familiären Gründen) Gebrauch machen können.

Die ständigen Regeländerungen ohne klare Begründung führten dazu, dass die Maßnahmen nur noch schwer verständlich seien, und gefährdeten letzten Endes die Akzeptanz der Maßnahmen.

Einen ähnlichen Ton schlägt auch die Handelskammer an. Sie rät zu einer Vereinfachung der Regeln und zu weniger häufigen Änderungen – aus Gründen der Rechtssicherheit und aus Gründen der Umsetzbarkeit.

Widerspruch zur Impfpflicht

Für die CCDH stehen die Lockerungen zudem im Widerspruch zur geplanten Impfpflicht. Sie fragt sich, was der Sinn der Debatte über die Impfpflicht gewesen sein soll, „wenn die Maßnahmen, die die Impfbereitschaft steigern sollen, nach nur einem Monat aufgehoben werden“, so die CCDH. Sie rät der Regierung, auf die Qualität ihrer Kommunikation sowie auf die Kohärenz und die Verständlichkeit ihrer Strategie zu achten, wenn sie die Akzeptanz der Impfung und der sanitären Maßnahmen steigern möchte.

Des Weiteren rät die Menschenrechtskommission zur Ausarbeitung eines Pandemiegesetzes, „um die Qualität der Texte zu verbessern und ständige Kurswechsel wie Luxemburg sie seit zwei Jahren erlebt, zu vermeiden“.

