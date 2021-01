So gut die Regierung die erste Pandemie-Welle meisterte, so schlecht die zweite. Am Dienstag sollte sie beruhigend und mit guten Argumenten kommen, wie es mit den Maßnahmen weitergeht.

Leitartikel Politik 2 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Krisenmanagement: Der richtige Ton

Annette WELSCH So gut die Regierung die erste Pandemie-Welle meisterte, so schlecht die zweite. Am Dienstag sollte sie beruhigend und mit guten Argumenten kommen, wie es mit den Maßnahmen weitergeht.

So gut die Regierung mit der ersten Welle umging – schneller Lockdown und recht frühe Lockerungen begleitet von einer breiten Teststrategie –, so schlecht war ihr Krisenmanagement der lange im Voraus prophezeiten Welle im Herbst/Winter: Zögerlich, widersprüchlich, schlecht vorbereitet, sprunghaft und ungenügend bis gar nicht argumentiert. Vor allem die letzten Verschärfungen kurz nach den Feiertagen, als das Weihnachtsgeschäft gelaufen war, sind schwer nachvollziehbar ...