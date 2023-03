Kranker Außenminister Jean Asselborn: "Kleiner Rückschlag"

Außenminister Jean Asselborn hat seit Jahren ein Dauerabonnement auf den Spitzenplatz im Ranking der beliebtesten Politiker des Landes. Warum das so ist, weiß er selbst nicht so genau. Auf jeden Fall will er es noch einmal wissen: 2018 stellt er sich noch einmal dem Wählerwillen. LSAP-Spitzenkandidat will er aber nicht werden.