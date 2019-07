Krankenhausfinanzierung: Außer Kontrolle

Der Spezialbericht des Rechnungshofs über die öffentliche Finanzierung von Krankenhausinvestitionen zeigt auf: jede Menge Versäumnisse und Gesetzesbrüche im Gesundheitsministerium.

Am 29. April stellte der Rechnungshof dem parlamentarischen Gesundheitsausschuss seinen Sonderbericht zur öffentlichen Finanzierung der Krankhausinvestitionen vor: Stichprobenhaft wurden die Investitionen in das Mutter-Kind-Zentrum im CHL für 33 Millionen Euro, in die Clinque Ste Marie in Esch/Alzette für 16 Millionen, in das Radiotherapiezentrum François Baclesse für 27 Millionen und das Rehazentrum für 73 Millionen untersucht.



Sie sind Teil der Investitionen von insgesamt 490 Millionen Euro in 15 Projekte, die ein Gesetz von 1999 vorsieht ...