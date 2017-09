(ham) - „Nein zum Maulkorb“, schreibt die kommunistische Partei (KPL) in einer Pressemitteilung am Montag. Grund sei der Ausschluss von den offiziellen Rundtischgesprächen, die in Vorbereitung der Kommunalwahlen im Radio und Fernsehen ausgestrahlt werden.

„Mit Empörung“ habe man die Entscheidung der Regierung zur Kenntnis genommen, die KPL von den Gesprächen fernzuhalten. Dabei mutmaßt die Partei, dass die Angst der „staatstragenden Parteien“ so groß sei, dass man auf administrative Maßnahmen zurückgreifen müsste, um die KPL während des Wahlkampfes zu benachteiligen. Immerhin trete die Partei in vier Südgemeinden mit vollen Listen an. In der Hauptstadt habe man immerhin noch 19 von 27 möglichen Kandidaten aufgeboten.

In diesem Zusammenhang fordere die KPL den Staatsminister auf, diese „Diskriminierung“ rückgängig zu machen. Sie erinnere nämlich stark „an die unseligen Maulkorb-Zeiten der 30er Jahre“.