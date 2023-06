Bis auf die Kommunisten konnte keine der kleinen Parteien - KPL, Fokus und Déi Konservativ - einen Sitz in einer Gemeinde erringen.

Kommunalwahlen 2023

KPL behält Sitz in Rümelingen, Fokus und Déi Konservativ chancenlos

Michèle GANTENBEIN Bis auf die Kommunisten konnte keine der kleinen Parteien - KPL, Fokus und Déi Konservativ - einen Sitz in einer Gemeinde erringen.

Die von Ex-CSV-Präsident Frank Engel gegründete Partei Fokus trat erstmals bei Kommunalwahlen an, mit Listen in der Hauptstadt, in Differdingen und in Sassenheim. In keiner dieser Gemeinden sah es bei Redaktionsschluss (23 Uhr) nach einem Sitz aus. In Vichten jedoch, wo nicht gewählt wurde, behält Fokus-Mitglied Luc Recken die ersten drei Jahre den Bürgermeisterposten und gibt ihn im Frühjahr 2026 an Paul Maréchal ab.

Die Kommunisten (KPL) kandidierten in Differdingen, wo sie aktuell ein Mandat im Gemeinderat haben, in Esch/Alzette und in ihrer Hochburg Rümelingen, wo die KPL zurzeit mit der LSAP den Schöffenrat bildet. In Esch/Alzette geht die KPL leer aus. Den Sitz in Rümelingen behält die KPL, allerdings hat die LSAP dort die absolute Mehrheit errungen, so dass die Kommunisten im Prinzip aus dem Schöffenrat ausscheiden.

Déi Konservativ konnten weder in Differdingen noch in Petingen einen Sitz erringen.

