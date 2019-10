Kox vereidigt, Regierung komplett

Die Regierung ist wieder komplett: Großherzog Henri hat Henri Kox (Déi Gréng) als Logement-Minister vereidigt. Kox ist bereits der vierte Ressortleiter seit 2013.

Zeit zum Feiern bleibt Henri Kox nicht. Gleich nach seiner Vereidigung durch Großherzog Henri nimmt er an seiner ersten Sitzung des Ministerrates teil.

An Herausforderungen wird es dem Grünen-Politiker im Wohnungsbau nicht fehlen. Nach Maggy Nagel, Marc Hansen (beide DP) und Parteikollegin Sam Tanson ist der 58-Jährige bereits der vierte Minister, den Premierminister Xavier Bettel mit dem Logementressort betraut. An der Schieflage - Luxemburg baut zu wenig und Luxemburg baut zu teuer - haben die Vorgänger von Kox nichts ändern können.

Henri Kox: Bezahlbarer Wohnungsbau fordert alle Akteure Der Wohnungsbau ist kein unbekanntes Ressort für Henri Kox. Der angehende Minister hat bis dato den parlamentarischen Logement-Ausschuss geleitet - und weiß, wo er die Hebel ansetzen will.

Der neue Minister selbst will als erstes unter anderem die Hebel beim Wohnungsbaupakt ansetzen. Mit der reformierten Fassung der vor über zehn Jahren unter CSV-Minister Fernand Boden initiierten Zusammenarbeit zwischen Staat und Gemeinden sollen die Kommunen, ähnlich wie beim Klimapakt, einen Berater einstellen können. Dieser soll, so Kox im Interview mit dem "Luxemburger Wort", die Gemeinden bei der Ausarbeitung und Umsetzung ihrer Entwicklungspläne mit Rat und Tat zur Seite stehen.

In der Rede zur Lage des Landes erwähnte Premierminister Xavier Bettel die Wohnungsbauproblematik nur am Rande - was von der parlamentarischen Opposition scharf kritisiert wurde.