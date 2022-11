Der Mietenrechner des Wohnungsbauministeriums wies einen entscheidenden Fehler auf. Nun wurde das Problem behoben – still und heimlich.

Wertminderung falsch berechnet

Kox' Mietenrechner ermittelt zu niedrige Mieten

Auf der Internetseite des Wohnungsbauministeriums befindet sich ein Rechner zum Berechnen der Mieten, wie sie im geplanten Mietgesetz vorgesehen sind. Doch der Rechner rechnet falsche Mieten aus. Der Fehler liegt bei der Wertminderung (Décote).

Das Ministerium hat den Fehler jetzt behoben – allerdings ist die Information auf der Internetseite derart kurz gefasst und gut versteckt, dass man suchen muss, um sie zu finden. Ein Pressekommuniqué zur breiten Aufklärung wurde nicht verschickt.

Unter „Projet de réforme de la législation sur le bail à usage d’habitation revue et complétée“ (En savoir plus) wird man fündig. Dort informiert das Ministerium in drei Zeilen, dass ihm ein Fehler beim Berechnen der Décote unterlaufen ist. Berechnungen mit dem Rechner vor dem 21. November 2022 führen zu einer überhöhten Wertminderung für Immobilien, deren Erwerb zwischen zwei und 15 Jahren nach dem Baujahr erfolgte. Eine überhöhte Décote bedeutet im Umkehrschluss, dass der Rechner zu niedrige Mieten berechnet hat, die Mieten also noch höher sind als ursprünglich angezeigt.

Dazu ein Beispiel: Eine Immobilie, die 1950 gebaut und 1963 für 40.000 Euro erworben wurde, ergibt laut dem falschen Rechner eine maximale Miete von 2.218 Euro. Die neue Version des Rechners ergibt eine maximale Miete von 2.603 Euro.

Eine Immobilie, die 2000 gebaut und 2014 für 450.000 Euro erworben wurde, ergibt laut dem falschen Rechner eine maximale Miete von 1.929 Euro. Laut dem korrigierten Rechner liegt die maximale Miete bei 2.133 Euro.

Wer sich den alten Rechner heruntergeladen hat, sollte ihn durch den neuen ersetzen. Zu finden ist er auf www.logement.lu unter „Projet de réforme de la législation sur le bail à usage d’habitation revue et complétée“ (Calculatrice capital investi - en cours de réforme).

