Rund um das Thema psychische Gesundheit herrscht laut Politik ein breiter Konsens - die öffentliche Anhörung der Petition 2309 bewies aber, dass es Nuancen gibt.

Anhörung der Petition 2309

Kostenübernahme vom Psychologen bleibt weiterhin tabu

„Entweder man kauft Lebensmittel ein oder man gibt das Geld für eine psychologische Betreuung aus. Viele Menschen werden vor die Wahl gestellt“ - so lautet noch vor einigen Jahren das Dilemma der 49-jährigen Paula Antunes Quinteira. Fünf Jahre zuvor verlor die Mutter von drei Kindern ihren Mann, der damals an einer Krebserkrankung litt - daraufhin nahm sie eine psychologische Betreuung in Anspruch.

Als dann ihre Tochter in der Schule mit Mobbing-Erfahrungen konfrontiert wird, die ihre psychische Gesundheit immer weiter belasten, muss Antunes Quinteira eine Entscheidung treffen: „Meine Tochter hat ebenfalls eine psychologische Betreuung benötigt, aber ich konnte es mir ohne jegliche Rückerstattung nicht leisten, das Budget für zwei Personen zu stemmen. Ich verzichtete also auf meine und blieb mit meinen Problemen allein, um mein Kind nicht weiterhin leiden zu sehen.“

Nachdem die von ihr initiierte Petition 2309 im Mai dieses Jahres 5.514 Unterschriften gesammelt hatte, wurde sie nun am Freitag öffentlich im Parlament angehört - ihre Anliegen: die Rückerstattung von Kosten für psychologische Betreuung durch die Gesundheitskasse (CNS).

Die Präsidentin der Petitionskommission, Nancy Arendt (CSV), mit der Autorin der Petition 2309, Paula Antunes Quinteira, und ihrem Sohn Samuel. (v. l. n. r.) Foto: Chris Karaba

Bemühungen um Rückerstattungen sollen intensiviert werden

Seine Antwort auf das emotionale Eingangsstatement der Autorin der Petition 2309, begann der Minister für soziale Sicherheit, Claude Haagen (LSAP), mit einer wichtigen Nuancierung: die zwischen Psychotherapeuten und Psychologen. Was die Rückerstattung von Psychotherapiekosten durch die Gesundheitskasse anbelangt, so seien die seit 2017 andauernden Verhandlungen zwischen der Fapsylux und der CNS Anfang September zwar gescheitert, doch sei mittlerweile eine Mediation einberufen worden.

Jedoch gab die Fapsylux am Freitagmorgen bekannt, den ersten Mediationstermin nicht wahrgenommen zu haben, um noch bis nächste Woche die rechtliche Fundierung einer solchen Mediation prüfen zu lassen. Haagen hofft weiterhin darauf, Fapsylux und CNS zu einer raschen Lösung zu verhelfen und kündigte an, seine Bemühungen in der Angelegenheit zu intensivieren.

Für Psychologen, auf denen der Fokus der Petition 2309 liegt, schaut die Lage anders aus: „Im Gegensatz zu den Psychotherapeuten müssten wir noch definieren, was ein Psychologe ist und welche Art von medizinischer Dienstleistung von ihm angeboten wird“, erklärt Haagen. Momentan würden die rechtlichen Rahmenbedingungen fehlen, wodurch die Kostenübernahme einer psychologischen Betreuung durch die CNS für den Moment nicht infrage komme.

