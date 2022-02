Die Menschenrechtskommission ist mit dem "verwässerten" Gesetz zum Import von Mineralien aus Krisengebieten nicht zufrieden.

Unternehmen und Menschenrechte

Kostbare Metalle aus Konfliktgebieten bleiben blutig

Seit langen Jahren fordert unter anderem die Commission Consultative des Droits de l'Homme (CCDH), dass ein Lieferkettengesetz verabschiedet wird, das die Unternehmen zur Sorgfalt verpflichtet, nur Produkte und Lieferwege zu nutzen, bei denen die Menschenrechte eingehalten wurden. Kinder- und Zwangsarbeit, Ausbeutung und unmenschlichen Arbeitsbedingungen soll so entgegengewirkt werden.

Einen ersten sektoriellen Schritt ging die EU-Kommission 2017, als sie die Verordnung zu Konfliktmineralien erließ: Die Beschaffung von Zinn, Tantal, Wolfram und Gold aus Konflikt- und Hochrisikogebieten soll transparenter gestaltet werden. Es sind die vier Mineralien, die am häufigsten mit bewaffneten Konflikten und damit verbundenen Menschenrechtsverletzungen in Verbindung stehen. Sie werden in alltäglichen Erzeugnissen wie Mobiltelefonen, Autos und Schmuck verwendet.

Luxemburg hat erhebliche Verspätung

Die Verordnung sollte bis zum 1. Januar 2021 von den EU-Staaten umgesetzt werden, Luxemburg ließ sich bislang aber Zeit damit. Außenminister Jean Asselborn (LSAP) legte im März vergangenen Jahres ein Gesetzesprojekt vor, wann es behandelt und verabschiedet wird, ist derzeit aber nicht absehbar.

„In politisch instabilen Gebieten werden mit dem Handel von solchen Mineralien bewaffnete Gruppen finanziert, Kriegsfürsten bereichern sich und Kinder- und Zwangsarbeit, Unterdrückung, Ausbeutung und andere Menschenrechtsverletzungen werden gefördert“, erklärte CCDH-Präsident Gilbert Pregno am Dienstag, als er gemeinsam mit dem Juristen Max Mousel das Gutachten zum Gesetz vorstellte.

Ein erster zaghafter Schritt

Dass EU-Unternehmen nun dazu verpflichtet werden, diese vier Mineralien und Metalle lediglich aus verantwortungsvollen und konfliktfreien Quellen zu beziehen, begrüßt die CCDH, Pregno kritisiert aber: „Die Verordnung war am Anfang gut, wurde dann aber stark durch die Lobbyarbeit verwässert.“

Als „soft“ bezeichnete Max Mousel denn auch das Gesetz, das Unternehmen verpflichtet, die Risiken zu analysieren, um sicherzustellen, dass sie keine Menschenrechtsverletzungen finanzieren, Strategien dagegen zu erstellen, ein Audit zu machen und jährliche Berichte zu veröffentlichen.

Es ist ein kleiner vorsichtiger Schritt - wir meinen, dass er nicht ausreicht. Max Mousel

„Es ist ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung, bleibt aber ein kleiner, vorsichtiger Schritt. Wir meinen, dass er nicht ausreicht“, betonte Mousel. Schon die EU-Verordnung habe nur eine begrenzte Tragweite: Sie zielt nur auf vier Metalle, auf eine Mindestmenge an Importen und auch nur auf Rohmetalle und keine verarbeiteten ab.



Regierung soll Gesetz verschärfen

Importe von Computern und Handys beispielsweise, die solche Mineralien enthalten, fallen nicht darunter, genauso wenig wie andere Risikostoffe wie Kobalt, Nickel und Graphit. Mit geringen Mengen, die auf Betriebe in verschiedenen EU-Ländern verteilt werden, könnten Unternehmen zudem dem Gesetz entkommen.

Geschätzte 30 Unternehmen in Luxemburg sind laut Außenministerium betroffen. „Wir wollen, dass die Regierung tätig wird: Sie soll sich aktiv engagieren, dass die EU-Verordnung verschärft wird und ein mutigeres nationales Gesetz verabschiedet wird“, fordert Mousel. So gebe es keine offizielle Stelle in Luxemburg, die kontrolliert und sanktioniert und auch kein Register der betroffenen Unternehmen. „Andere Länder haben auch darauf bestanden, dass die Betriebe ihre Importe offenlegen müssen.“

Und laut der OECD-Leitlinien zum Umgang mit Konfliktmineralien müssten die Herkunft, das jährliche Volumen und auch der Transport kontrolliert werden“, so der Jurist, der auch vermisst, dass Kontrollen aufgrund von Indizien oder Informationen von Drittpersonen möglich sind.

Kontrollmöglichkeiten unzulänglich

Es sei nichts Konkretes zu den Kontrollen festgelegt. Sie seien auch nur innerhalb der Arbeitszeiten sowie in den Räumlichkeiten des Betriebs und nicht auch beim Transport möglich. „Die Strafen belaufen sich auf 10.000 bis 100.000 Euro - reicht das gemessen an den hohen Gewinnen und was passiert, wenn sie nicht beglichen werden oder bezahlt wird und dennoch weitergemacht wird?“, fragte Mousel. In anderen Ländern sei dann ein Importbann möglich.

In der EU und in Luxemburg wird auf Zeit gespielt. Gilbert Pregno

Für die CCDH sollten die betroffenen Betriebe versuchen, Einfluss auf ihre Partner vor Ort zu nehmen. Die Menschenrechtler verlangen weiterhin zügig ein generelles Lieferkettengesetz für alle Produkte und alle Sektoren, das ambitioniert und streng ist. „Die Arbeitsgruppe zum Lieferkettengesetz wurde nur punktuell in dieses sektorielle Gesetz einbezogen“, beklagte Mousel.

Generell gehe es beim Thema Lieferkettengesetz zu langsam zu. „In der EU und in Luxemburg wird auf Zeit gespielt, der Einfluss der Lobbyisten ist enorm“, moniert Pregno. „Die Unternehmen wollen zudem Freiwilligkeit bei der Sorgfalt haben, das kommt für uns aber nicht infrage. Es ist eine Pflicht. Eine gerechtere Welt zu schaffen, gilt für alle - auch für Unternehmen.“

