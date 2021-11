Kooperationsminister Fayot im Senegal

Foto: AFP

Im Vorfeld der Klimakonferenz COP26 gingen in Dakar die Frauen für mehr Umwelt- und Klimaschutz auf die Straße. Am Rande der Sahel-Zone gelegen, bekommt der Senegal den Klimawandel in Form von zunehmender Trockenheit und Desertifikation besonders stark zu spüren.