Kooperation: Fünf Abkommen unterzeichnet

Marc HOSCHEID Kooperationsminister Franz Fayot (LSAP) hat am Mittwoch fünf Kaderabkommen mit Nichtregierungsorganisationen unterzeichnet. Corona hat keinen Einfluss auf die Höhe der Hilfen.

In Luxemburg gibt es derzeit 90 zugelassene Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die zusammen für 16 Prozent der luxemburgischen Entwicklungshilfe verantwortlich sind. Alleine diese Zahlen belegten die Bedeutung der NGOs, so Kooperationsminister Franz Fayot (LSAP) am Mittwoch bei der Unterzeichnung von fünf Kaderabkommen.

Bei den Partnern des Entwicklungshilfeministeriums handelt es sich um Aide à l'enfance de l'Inde et du Népal (vertreten durch Kathleen Ludwig), die Fondation Raoul Follereau (vertreten durch Julio Nerin), Pharmaciens sans frontières (vertreten durch Camille Groos), Christian Solidarity International vertreten durch Patrick de Rond) und Caritas Luxembourg (vertreten durch Marie-Josée Jacobs). Diese sind in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Gleichberechtigung, Ernährungssicherheit und Information tätig.



68 Millionen Euro für NGOs

Im vergangenen Jahr unterstützte das Kooperationsministerium über 25 Kaderabkommen Projekte im Wert von 30 Millionen Euro. Die am Mittwoch unterzeichneten Abkommen haben jeweils eine dreijährige Laufzeit und ein Gesamtvolumen von rund 23 Millionen Euro. Mit diesem Geld können Projekte in 17 Ländern rund um den Globus realisiert respektive fortgeführt werden.

Laut Fayot wird der Stellenwert der NGOs dadurch unterstrichen, dass die staatliche Gesamtunterstützung trotz angespannter Finanzlage auf dem vorgesehenen Niveau von 68 Millionen Euro bleibt. Dies sei auch nötig, denn „die Covid-Krise hat weltweit Schwächen aufgedeckt und Ungleichheiten vergrößert“. Das Erreichen der nachhaltigen Entwicklungsziele sei deswegen wichtiger als jemals zuvor.

