Kontrollärzte: Gefühl "wie auf der Anklagebank"

Annette WELSCH Aktualitätsstunde zum Recht auf eine Begleitperson artet in eine Grundsatzdiskussion über den kontrollärztlichen Dienst der Sozialversicherung aus.

Bereits in zwei parlamentarischen Fragen hatten die Linken auf die Zustände beim Contrôle médical de la Sécurité Sociale (CMSS), den Kontrollärzten der Generalinspektion der Sozialversicherung, hingewiesen und ein Recht, sich dorthin begleiten zu lassen, eingefordert. So wie es eigentlich allen Patienten grundsätzlich zusteht, von den Kontrollärzten aber nur in Ausnahmen zugelassen wird. Am Mittwoch fand eine von Nathalie Oberweis (Déi Lénk) angefragte Aktualitätsstunde dazu statt, bei der die Linken nochmals eine entsprechende Motion einbrachten.

Die Betroffenen seien oft in einer vulnerablen und gestressten Situation und es wird oft davon berichtet, dass die Kontrollärzte sich in einer unwürdigen und respektlosen Art und Weise benehmen würden und ihre Entscheidungen als willkürlich und intransparent empfunden werden, führte Oberweis an.

Der Versicherte ist kein Patient im Sinne des Sozialrechts

Die stets vorgebrachten Argumente von Sozialminister Claude Haagen (LSAP) gegen ein solches Begleitrecht ließ sie nicht gelten. Dieser hatte immer darauf verwiesen, dass es sich nicht um Patienten, sondern um Versicherte handele und sich das Patientenrechtsgesetz nicht anwenden lasse, weil man im Sozialversicherungsrecht sei. Bei den Kontrollbesuchen hätten Arzt und Versicherter auch nicht dieselben Interessen, der Arzt sei hier nicht der Anwalt des Patienten und es handele sich nicht um eine Patienten-Arzt-Beziehung.

Geht es hier um den Menschen oder um eine Verwaltung mit ihrer eigenen internen Logik? Nathalie Oberweis, Déi Lénk

„Geht es hier um den Menschen oder um eine Verwaltung mit ihrer eigenen internen Logik?“, fragte Oberweis und verwies darauf, dass dort eine Kontrolle ausgeübt werde und jede Kontrolle eine Machtausübung aus. Sie zitierte einige Patienten: Man fühle sich wie auf einer Anklagebank, man fühle sich eingeschüchtert, man werde nicht ernst genommen, es werde nicht zugehört. „Das hört man zig Mal von Betroffenen“, erklärte die Linke, es seien keine Einzelfälle.

Konflikte zwischen Arbeitsarzt und Kontrollarzt

Sie verwies auch auf die Personen, die nicht verstünden, warum sie vom Arbeitsarzt und vom Facharzt krankgeschrieben sind, denen der Kontrollarzt aber ohne Rechtfertigung sagt, sie wären nicht krank. Am schlimmsten gehe es den Leuten mit einer psychischen Erkrankung und da helfe es wenig, wenn der Kontrollarzt sagt, „Reiß Dich doch mal zusammen“, so wie das Oberweis zugetragen wurde. Auch der Collège Médical beklage eine autoritäre Art sowohl dem Patienten, als auch dem Arzt gegenüber.

Die Debatte berührte dann viele Punkte, auf die Antworten von Sozialminister Claude Haagen verlangt wurden. So kritisierte Marc Spautz (CSV) dass auch in der Pflegeversicherung kein Begleitrecht vorgesehen sei. Er wollte wissen, wie viele Patienten krankgeschrieben seien, weil sie auf einen Termin für eine Diagnosemöglichkeit warteten.

Carole Hartmann (DP) fragte nach den Resultaten der Arbeitsgruppe, die Haagens Vorgänger Romain Schneider noch eingesetzt hatte, um das Problem der widersprüchlichen Gutachten von Arbeitsarzt und Kontrollarzt zu lösen. „Die DP ist der Meinung, dass die Digitalisierung und Telekonsultationen helfen müssen, Prozeduren zu beschleunigen und zu vereinfachen“, betonte sie zudem.

CMSS auf den Prüfstand nehmen

Auch Marc Hansen (Déi Gréng) bestätigte, dass man immer wieder von Fällen höre, wo der Umgang schlecht und das Gutachten nicht transparent war und forderte, dass der CMSS auf den Prüfstand gehöre. „War das auch ein Thema des Gesondheetsdesch?“, wollte er wissen. Man brauche jedenfalls gut dafür ausgebildete Ärzte mit Fingerspitzengefühl, oft seien es aber Ärzte am Ende der Berufstätigkeit. Begleitpersonen wären ein sinnvoller Dienst und es müsste Kriterien und klare Begründungen geben, wie ein Kontrollarzt zu seiner Entscheidung kam.

Auch Jeff Engelen (ADR) forderte, dass das ganze System und seine Prozeduren überdacht werden und eine neutrale Stelle für Kontrollen geschaffen wird. „Es darf keiner, der krankgeschrieben ist, seine Sozialversicherung verlieren. Das Kompetenzgerangel muss aufhören.“ Er zweifelte auch daran, dass ein Orthopäde eine psychische Erkrankung beurteilen könne. Insofern bestätigte Sven Clement (Piratepartei), dass ein mangelnder Respekt zu beklagen sei, vor allem, wenn es um psychische Erkrankungen geht. „Einer Person wurde gesagt, Depressionen gebe es nicht, eine andere Person bekam zu hören, dass sie zu schön sei, um Depressionen zu haben. Mentale Gesundheit ist wichtig und die wird dort nicht ernst genommen.“

Kontrollen werden allgemein ganz oft als negativ empfunden. Meist sind es Einzelfälle. Cécile Hemmen, LSAP

Nur die LSAP-Abgeordnete Cecile Hemmen wiegelte ab. Mit der Gesundheitsreform 2010 und der CMSS-Reform 2015 sollte die langfristige Finanzierbarkeit der CNS abgesichert werden. „Der CMSS hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Mittel adäquat verteilt werden“, erklärte sie. „Kontrollen werden allgemein ganz oft als negativ empfunden.“ Es sei aber wichtig, Leute, die arbeiten können, wieder arbeiten zu schicken. „Wenn Probleme im Umgang bestehen, muss man sie melden, damit etwas unternommen werden kann. Es sind meist Einzelfälle. Ganz viele Leute machen gute Erfahrungen, davon redet niemand.“

Visite beim CMSS geplant

Für Claude Haagen (LSAP) war klar: „Der CMSS macht seinen Job und es gibt wie überall Reklamationen, die berechtigt sind und solche, die es nicht sind.“ Es sei eine autonome Institution mit vereidigten Beamten. „Ich kann nichts gegen Missstände machen, von denen ich nichts weiß. Bei den Missständen, von denen ich gehört habe, habe ich meine Verantwortung übernommen.“

Ich kann nichts gegen Missstände machen, von denen ich nichts weiß. Claude Haagen, LSAP-Sozialminister

Eine Begleitperson könne jeder, der einbestellt wird, beantragen - sechs Prozent der beantragten Begleitpersonen wurden 2021 auch akkordiert, das seien 2.500 Fälle pro Jahr. „Es wird Fall für Fall geschaut und es muss begründet sein“, betonte Haagen. Man könne auch Einsicht in seine Versichertenakte verlangen und bekäme das dann auch zugestanden.

„Ich will kein allgemeines Begleitrecht einführen, sondern erst noch Zahlen sehen“, sagte Haagen. Die Motion der Linken wurde dann auch mit sechs Stimmen gegen 31 der Koalition bei 23 Enthaltungen der CSV abgeschmettert. Dennoch soll die Sozialkommission sich selber bei einer Visite ein Bild vom CMSS machen und dann werde die Motion nochmals diskutiert.

