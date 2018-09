Am Dienstagmorgen stellte die DP ihr Wahlprogramm zum Thema Bildung vor. Es müsse auf den Errungenschaften der letzten fünf Jahre aufgebaut werden.

Kontinuität im Bildungsbereich

Glenn SCHWALLER

Die letzten fünf Jahre in der Regierung hätten viele notwendigen Reformen im Bildungswesen hervorgebracht. Darin waren sich der Generalsekretär der DP, Claude Lamberty, der Abgeordnete Lex Delles und Bildungsminister Claude Meisch am Dienstagmorgen einig. Man habe beispielsweise mit der Einführung des Werteunterrichts eine Jahrhundertreform umgesetzt, wie es Delles beschrieb. Diese würde mittlerweile sogar in den Reihen der CSV Unterstützung genießen. Auch im Bereich der Digitalisierung hätte sich viel getan, unter anderem durch die Einführung der Sektion-I in Sekundarschulen.



Unterschiedliche Schulen für unterschiedliche Schüler



Trotz dieser positiven Entwicklungen müsse in Zukunft noch viel getan werden. Dazu stellte der Bildungsminister gleich einen ganzen Katalog an Maßnahmen vor. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Weiterentwickeln der bereits umgesetzten Reformen. Ein weiteres Kernthema ist das Schaffen eines vielseitigen und facettenreichen Angebots. "Die Schule muss sich den Schülern anpassen und nicht umgekehrt", so beschrieb Meisch seine Forderung. Die Schullandschaft müsse den unterschiedlichen Interessen und Talenten der Schüler Rechnung tragen. Auch stellte er eine neue internationale Schule im Einzugsgebiet der Hauptstadt sowie eine weitere Einrichtung nach dem Modell des Lycée Ermesinde im Süden des Landes in Aussicht.



Damit das Bildungssystem auch in Zeiten der Digitalisierung nicht den Anschluss verpasst, schlägt die DP vor, die sogenannten Digital Skills fest im Schulwesen zu verankern. Geht es nach Claude Meisch, soll das Programmieren in Zukunft den gleichen Stellenwert wie Mathematik oder Sprachkurse besitzen. Schon in der Grundschule könnten Kinder in das Programmieren eingeführt werden. Dazu sollen die Schüler mit kostenlosen Tablets oder Laptops ausgestattet werden.



Bildung soll weniger kosten

Damit Familien in Zukunft finanziell entlastet werden können, sollen zusätzliche kostenlose Angebote eingeführt werden. Nachdem bereits der kostenlose Transport und, ab dem kommenden Schuljahr, die kostenlose Bereitstellung von Schulbüchern eingeführt wurden, schlägt die DP vor, Musikunterricht und Kinderbücher ebenfalls kostenfrei zur Verfügung zu stellen.