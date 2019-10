Die Mitglieder von Déi Gréng gaben Donnerstag grünes Licht für die Nominierung von Henri Kox zum neuen Wohnungsbauminister.

Kongress von Déi Gréng: 97 Prozent für Henri Kox

(jt/mig) - Déi Gréng haben die Ernennung von Henri Kox zum neuen Minister für Wohnungsbau am Donnerstabend wie erwartet gutgeheißen. Der 58-jährige Kox erhielt bei einem außerordentlichen Parteikongress im Tramsschapp in Luxemburg-Stadt 97,4 Prozent der Stimmen. 259 wahlberechtigte Mitglieder votierten für Kox, drei stimmten mit „Nein“, vier enthielten sich.

Henri Kox spricht im Tramsschapp zu den versammelten Parteimitgliedern. Foto: Guy Jallay

Auch in der grünen Parlamentsfraktion stehen Personalwechsel an: Nach den Abgängen von Henri Kox und Roberto Traversini, der seine politischen Ämter wegen einer Affäre um sein Gartenhaus niedergelegt hat, rücken die Jungpolitikerinnen Samiray Ahmedova und Chantal Gary in die Chamber nach.

Félix Braz musste seinen Ministerposten bekanntlich krankheitsbedingt aufgeben. Seinen Job im Justizministerium übernimmt Sam Tanson, die auch Ministerin für Kultur bleibt. François Bausch (Mobilität, Innere Sicherheit, Verteidigung) rückt indes zum Vize-Premier auf. Henri Kox wird ihm als delegierter Minister der Armee und der Polizei zur Seite stehen.

Henri Kox verfügt seit 2004 über ein Mandat in der Chamber. Seit Dezember 2018 leitet er den parlamentarischen Ausschuss für Wohnungsbau. Zwischen 2009 und 2017 amtierte der frühere Professeur-ingénieur am Lycée Technique Arts et Métiers als Bürgermeister von Remich.

