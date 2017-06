(ml) - Aller guten Dinge sind drei: Binnen einer Woche fanden nicht weniger als drei Verhandlungsrunden statt, in denen die Sozialpartner versuchten, den Streit über die Erneuerung des Kollektivvertrages beizulegen. Erst der dritte Anlauf am Freitag trug erste Früchte.



Nach dem mehr als vierstündigen Treffen erfreuten sich beide Seiten über "konstruktive" Gespräche. Sogar bei den wesentlichen Knackpunkten wie etwa der Aufwertung der Laufbahnen in Anlehnung an jene der Staatsbediensteten zeichnet sich eine Einigung ab. Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, dürfte es demnach am kommenden Dienstag bei der nächsten Unterredung zu einem Durchbruch kommen.



"Auf dem richtigen Weg"



LCGB-Vertreterin Céline äußerte sich gegenüber dem "Luxemburger Wort" vorsichtig optimistisch: "Auf der Suche nach einer Lösung befinden wir uns auf dem richtigen Weg." Beim künftigen Karrieremodell blieben nur noch vereinzelte Punkte zu klären. Bereits jetzt sei abzusehen, dass bei den neuen Laufbahnen den Forderungen der Gewerkschaften Rechnung getragen werde.



Auch OGBL-Zentralsekretärin Nora Back gab vorerst Entwarnung: "Beim Grundmodell sind wir uns einig." Klärungsbedarf bestehe lediglich noch bei der konkreten Umsetzung des Abkommens, d.h. ab wann die verschiedenen Berufssparten innerhalb der Spitäler in den Genuss von Lohnerhöhungen und Karriereaufwertung kommen. Die Krankenhäuserföderation FHL führt am Wochenende neue Berechnungen durch, die den Gewerkschaften bereits am Montagnachmittag, einen Tag vor der entscheidenen Sitzung, vorgelegt werden.



Junck: "Nur noch Feinmechanik"



Die Skepsis, die noch am Mittwoch auch auf Arbeitgeberseite herrschte, ist inzwischen einem sichtbaren Optimismus gewichen. Die Gespräche am Freitag seien "nicht nur konstruktiv, sondern auch positiv" gewesen, unterstreicht der Präsident der "Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois", Paul Junck, gegenüber dieser Zeitung: "Jetzt ist nur noch Feinmechanik angesagt." Eine Reihe von Testrechnungen würden durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass das bevorstehende Abkommen wasserdicht ist.



Ursprünglich sollte der OGBL die Urabstimmung im Hinblick auf einen möglichen Streik am Montag bei seinen Mitgliedern starten. Der unabhängige Gewerkschaftsbund rückt nun von seinem Plan ab. "Der Termin wurde bis auf Weiteres verschoben", bestätigte Nora Back. Der LCGB hat noch keine Entscheidung über die Streikprozedur getroffen. Der Fachverband-Gesundheit wartet den Ausgang der für Dienstag angesetzten Verhandlungsrunde ab.



