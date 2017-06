(ml)- Die rund 8.000 Beschäftigten im Spitalsektor blicken weiterhin in eine ungewisse Zukunft. Eine Einigung zur Erneuerung des Kollektivvertrags lässt nach wie vor auf sich warten. Der neue Versuch, den die Gewerkschaften und das Patronat am Mittwoch gestartet haben, brachte wenig Bewegung in die Verhandlungen. "Wir können noch keine Entwarnung geben, da noch viele Knackpunkte beseitigt werden müssen ", sagte OGBL-Vertreterin Nora Back nach den beinahe vierstündigen Gesprächen dem "Luxemburger Wort" gegenüber.



LCGB-Verhandlungsführerin Céline Conter kann der jüngsten Unterredung dennoch etwas Positives abgewinnen. Beide Seiten hätten die Bereitschaft bekundet, weiter im Dialog nach einer Lösung des Konflikts zu suchen. Im Vordergrund der Verhandlungen stehen die von den Gewerkschaften geforderten Lohnverbesserungen und die Aufwertung der Laufbahnen.



FHL: "Professionelle Gespräche"



Unklar sei derzeit noch, wie der Budgetumfang in Höhe von 51 Millionen Euro verteilt werden soll, so Nora Back. Niemand dürfe Außen vor gelassen werden. Es handelt sich um eine äußerst komplizierte Materie, ergänzt Céline Conter (LCGB): "Alles muss wohl überlegt sein, da wir nicht gewillt sind, in Kürze schon wieder ein neues Karrieremodell aufzustellen."

Der Präsident der Krankenhäuserföderation (FHL), Paul Junck, bezeichnet die jüngste Verhandlungsrunde als "professionell und konstruktiv". Sowohl die Arbeitnehmervertreter als auch das Patronat hätten sich Hausaufgaben technischer Natur auferlegt. So sollen u.a. mehrere Konzepte berechnet werden.



Treffen der letzten Chance



Am Freitagmorgen werden die Sozialpartner einen neuen Anlauf nehmen. Falls bei diesem Treffen keine Einigung erzielt wird, gelten die Verhandlungen für den OGBL als gescheitert. Zu einer ähnlichen Einschätzung gelangen auch die anderen Sozialpartner.

Der Unabhängige Gewerkschaftsbund hält den Druck aufrecht und setzt die Streikvorbereitungen fort. Am kommenden Montag startet der OGBL die Urabstimmung bei seinen Mitgliedern. Der LCGB hat sich für die defensivere Variante entschieden: Der Fachverband-Gesundheit will erst kommende Woche über die weitere Vorgehensweise entscheiden.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.