(ml) - Seit 1999 können sich ausländische Mitbürger bei den Gemeindewahlen in die Wählerlisten eintragen. In einer ersten Phase durften lediglich EU-Bürger zu den Urnen schreiten, unter der Voraussetzung, dass sie seit mindestens sieben Jahre in Luxemburg leben. Erst später wurde das Kommunalwahlrecht auf Bürger aus Drittstaaten ausgedehnt. Die Wohndauer wurde auf fünf Jahre gesenkt.



Dennoch blieb der Anteil der Ausländer an der Gesamtwählerschaft bescheiden ...