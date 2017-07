(DS) - Das Motto ihrer Wahlkampagne hatte die DP bereits bei ihrem Nationalkongress im Mai präsentiert: "Mat Häerz a Séil" lautet das Motto, mit dem die Liberalen bei den Kommunalwahlen punkten wollen.



Die Details aus dem Rahmenprogramm reichten Generalsekretär Marc Ruppert, die beiden Vizepräsidenten Max Hahn und Lex Delles und Martine Dieschburg-Nickels am Donnerstag nach. Das übergeordnete Thema heißt Lebensqualität. Weitere Schwerpunkte sind die Familie, die Wohnungspolitik und die Umwelt. "Wir nehmen die Alltagssorgen der Bürger ernst", erklärte Lex Delles, Bürgermeister von Mondorf. Deshalb sei es wichtig, auf die Erfahrung der vielen liberalen Kommunalpolitiker zurückzugreifen.



Nahe am Bürger



Um möglichst nahe am Bürger zu sein, will man bei der DP in den Kommunen stärker auf das Internet zurückgreifen. Formulare sollen digital eingereicht und bearbeitet werden können, alle wichtigen Informationen über Entscheidungen des Gemeinde- und Schöffenrats sollen online abrufbar sein usw. Dadurch soll es auch zu mehr Transparenz kommen, erklärte Martine Dieschburg-Nickel: "Man kann heute wichtige Projekte nicht mehr hinter verschlossenen Türen ausarbeiten. Wir müssen am Puls der Bürger sein."



Eine moderne Gemeinde muss aber auch über moderne Transportmöglichkeiten verfügen. Die DP setzt deshalb auf einen Mix aus Auto, öffentlichem Transport und Fahrrad. "Das Angebot beim öffentlichen Transport muss besser werden. Wir müssen stärker auf Pendelbusse zurückgreifen, und dies gemeindeübergreifend", so Max Hahn.



468 Kandidaten und 22 Listen



Ziel der Liberalen ist es nicht nur, in den Kommunen, in denen sie bereits Verantwortung trägt, auch nach den Wahlen in den Gemeinden- und Schöffenräten vertreten sein. Die DP will auch Rathäuser erobern, in denen sie bislang noch nicht in der Verantwortung steht. Zur Zeit stellen die Liberalen 16 Bürgermeister.



Bislang hat die DP 22 Listen mit 468 Kandidaten aus zehn Nationen vorgelegt, darunter 170 Kandidatinnen. In drei Kommunen geht sie zum ersten Mal mit einer Liste an den Start: in Lorentzweiler, in Frisingen und in Hobscheid. Bis die Frist abläuft, werden aber sicherlich noch einige Listen hinzukommen, betonte DP-Generalsekretär Marc Ruppert.