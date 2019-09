Kommentar: Verpasste Chance

Bei der Unterzeichnung des neuen Strafgesetzbuches hätte sich Paulette Lenert (LSAP) vom Festhalten an der Todesstrafe im Laos klar distanzieren sollen.

Luxemburg hat während der Arbeitsvisite von Kooperationsministerin Paulette Lenert (LSAP) sein freundliches Gesicht gezeigt. Die Ministerin war auf ihrem ersten Arbeitsbesuch in dem südostasiatischen Land vor allem darauf bedacht, den Menschen die Botschaft zu vermitteln, dass das Großherzogtum auch in Zukunft an der Seite des laotischen Volkes stehen wird. Diese Aufgabe meisterte Lenert ohne Probleme und Fehltritte.

In Sachen Rechtsstaatlichkeit hat sie es allerdings verpasst, ein klares Signal zu setzen ...