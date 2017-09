Von Dani Schumacher



Frank Engel provoziert gerne, und er provoziert bewusst. Die Provokation gehört seit jeher zu seinem politischen Stil. Doch diesmal hat er die rote Linie überschritten. Dass er in seinem Post die Regierung wegen ihrer Nominierungs- und Personalpolitik in die Nähe der Nazis rückt und in dem Zusammenhang auch noch von "Säuberung" spricht, ist nicht nur geschmacklos, es ist inakzeptabel. Seine Aussage gehört verurteilt, ohne Wenn und Aber.

Engels eher halbherziger Versuch, seine Äußerung zu relativieren, indem er die Erwähnung der Zivilverwaltung, die zu Beginn des Zweiten Weltkrieges für die deutschen Besatzer die Regierungsgeschäfte führte, zur bloßen Zeitangabe erklärte, greift nicht ...