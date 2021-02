Kommentar: Claude Meischs wunder Punkt

Bildungsminister Claude Meisch fand eine Einigung mit der CGFP im Streit um die Privatisierung im Bildungssystem. Wer meint, dass dieses Abkommen auf Einsicht gründet, irrt. Ein Kommentar.

Bildungsminister Claude Meisch (DP) feiert das Abkommen mit der CGFP als Errungenschaft des Sozialdialogs. Er ist aber wohl der einzige, der das so sieht. In weicher, schönfärberischer Rhetorik mimt er den dialogbereiten Politiker, wobei Sozialdialog nach seinem Verständnis darin besteht, die Welt über seine Entscheidungen in Kenntnis zu setzen. Ein Brückenbauer will er sogar sein. Unter welchem Stein hat Claude Meisch die letzten Monate gelebt?

Denselben Politiker mimte er unlängst im Konflikt mit den Gewerkschaften des edukativen und psychosozialen Personals, auf deren Proteste und Forderungen er zunächst gar nicht und später nur halbherzig einging ...