Koalitionsverhandlungen: Nichts Neues

Patrick BESCH Auch am Donnerstag gab es keine neuen Informationen zu den Koalitionsverhandlungen. Die Frage, wie die nächste Regierung aussehen wird und welche programmatischen Schwerpunkte von Blau-Rot-Grün in Angriff genommen werden, bleibt also noch offen.

Gestern stand die siebte Runde der Koalitionsverhandlungen zwischen DP, LSAP und déi Gréng im Außenministerium an. Wie an den vergangenen Tagen gab es von keinem der Verhandlungsführer der drei Parteien nennenswerte Informationen zum Verhandlungsstand oder zur Besetzung der Ministerposten.

Die nächste Verhandlungsrunde ist für Freitag angesetzt ...

