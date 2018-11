Koalitionsverhandlungen: Das große Schweigen

Am Mittwochnachmittag stand die sechste Verhandlungsrunde zwischen DP, LSAP und den Grünen auf der Tagesordnung. Auch dieses Mal gaben sich alle Verhandlungsteilnehmer bedeckt.

Kein neuer Moment bei den Verhandlungen zwischen DP, LSAP und déi Gréng. Zumindest nichts, was man der Presse mitteilen wollte. Auch am Mittwoch übten sich die Verhandlungsteilnehmer im Schweigen. Formateur Xavier Bettel (DP) verzichtete ganz darauf, vor die Mikrofone zu treten. Schnell suchte er den Weg an der Presse vorbei in das Außenministerium.

Zwar stellten sich Felix Braz (Déi Gréng) und Etienne Schneider (LSAP) den Fragen der Journalisten, jedoch mit dem gleichen Resultat: Kein Kommentar ...