Am Montag haben DP, LSAP und déi Gréng das Regierungsprogramm für die kommenden fünf Jahre unterzeichnet. Lesen Sie das 242 Seiten starke Programm in der kompletten Fassung.

Koalitionsabkommen unterzeichnet

Michèle GANTENBEIN Am Montag haben DP, LSAP und déi Gréng das Regierungsprogramm für die kommenden fünf Jahre unterzeichnet. Lesen Sie das 242 Seiten starke Programm in der kompletten Fassung.

Das Koalitionsprogramm für die Jahre 2018-2023 steht. Am Montagnachmittag kamen die Verhandlungsführer von DP, LSAP und déi Gréng im Außenministerium zusammen, um das 242-seitige Dokument zu unterschreiben. Damit ist der Weg frei für die nächste Etappe: die Abstimmung über den Vertrag durch die jeweiligen Parteigremien. Sie wird am Dienstagabend stattfinden.



"Der Koalitionsvertrag ist eine Bibel" Politikwissenschaftler Patrick Dumont über die Kunst luxemburgischer Regierungsbildungen im europäischen Vergleich.

Anders als 2013 dürfte die Abstimmung nicht ganz so reibungslos über die Bühne gehen. Besonders in der LSAP gab es in den vergangenen Tagen Widerstand, vor allem gegen die personellen Entscheidungen. So ist beispielsweise der Vorstand der Juso-Sektion Osten am Wochenende zurückgetreten, aus Protest gegen die Entscheidung, nicht Tess Burton, sondern die Quereinsteigerin Paulette Lenert in die Regierung zu berufen.

Hier das vollständige Koalitionsabkommen: