Der unterschätzte Sicherheitsfaktor

Verteidigungspolitik im Wandel Luxemburg beteiligt sich an Nato-Militärmanöver in Litauen

Die Nato reagiert auf den Ukraine-Konflikt mit verstärkter Militärpräsenz in Osteuropa. An einem Militärmanöver in Litauen wird auch Luxemburg beteiligt sein. Auch sonst fordern die Nato-Partner mehr Engagement von der luxemburgischen Regierung.