Klimawandel: Globale und lokale Fragen

Das Thema Klimawandel gehört in die Rede zur Lage der Nation.

Vergangene Woche trafen sich in Hamburg deutsche Wissenschaftler zur Extremwetter-Konferenz. Als Basis diente eine Zusammenfassung der aktuellen in der Wissenschaft unumstrittenen Fakten in Zahlen und Grafiken zum Klimawandel.

Die Meeresspiegel steigen durch die immer stärkere Schmelze der Eispanzer in Grönland und der Antarktis – und zwar seit 2006 doppelt so viel wie zuvor –, Ozeane versauern, Wetterextreme nehmen zu, Ernteerträge sinken und es gab in den vergangenen 20 Jahren eine beispiellose Häufung von Wärme-Rekordjahren ...