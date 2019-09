Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Steuerunternehmens ATOZ fordern 73 Prozent der Befragten starke Maßnahmen gegen Klimawandel.

Klimaumfrage: Menschen wollen Veränderungen

Marc HOSCHEID

Am Freitag werden wieder einmal hunderte, wenn nicht tausende, von Schülern in Luxemburg zu Protesten gegen den Klimawandel auf der Straße erwartet. Dass sie mit ihren Forderungen nicht alleine sind, zeigt eine repräsentative Umfrage, die vom Steuerberatungsunternehmen ATOZ in Auftrag gegeben wurde.

Zwischen dem 23. Juli und dem 6. August dieses Jahres wurden 600 Personen, jeweils 300 Frauen und 300 Männer, zu den ökologischen und klimatischen Herausforderungen befragt. Der elektronische Fragebogen wurde vom Institut Quest erstellt.

Klimaschutz – jetzt handeln Für den 27. September ruft die Schülerbewegung „Youth for Climate“ zu einer Massenmobilisierung in der Stadt Luxemburg auf.

Insgesamt zeigt sich, dass sich eine beachtliche Mehrheit der Befragten für Veränderungen im alltäglichen Verhalten ausspricht, um den Klimawandel zu stoppen.

So sind immerhin 54 Prozent bereit, monatlich einen gewissen Betrag als Ausgleich zu ihrem CO2 Ausstoß zu zahlen.

55 Prozent sprechen sich für eine höhere respektive andere Besteuerung des Individualverkehrs aus.

Auch beim Flugverkehr wünscht sich eine Mehrheit ein Umdenken, entweder über das Einführen von Quoten oder Steuern.

Sogar 73 Prozent fordern, dass die Politik die Bevölkerung durch gezielte Maßnahmen zu einer Veränderung ihrer Gewohnheiten drängt.

Erwähnenswert ist auch die Tatsache, dass ganze 42 Prozent der Ansicht sind, dass die Menschheit bereits dem Untergang geweiht ist.



Ebenfalls interessant ist die Tatsache, dass 18 Prozent, also fast ein Fünftel der Befragten, nicht glauben, dass der Klimawandel nicht auf menschliches Handeln zurückzuführen ist.