Klimapolitik: von Barack O. bis Greta T.

Kopenhagen, Paris, Madrid: Das sind die wichtigen Klimastationen des zurückliegenden Jahrzehnts. In Erinnerung bleiben vor allem aber zwei Gesichter.

Im Kampf gegen den Klimawandel endet dieses Jahrzehnt wie das vergangene Jahrzehnt: ergebnislos. Kampflos. Dabei hätte alles anderes kommen sollen und kommen können.

Rückblick. Kopenhagen 2009. COP15. Enorm sind in diesen Dezembertagen die Erwartungen an die 15. Ausgabe der Weltklimakonferenz in der dänischen Hauptstadt. Die Staatengemeinschaft soll sich auf ein verbindliches Klimaabkommen verständigen, in der Nachfolge des bis dahin geltenden Kioto-Protokolls.

Fiaskopenhagen statt Hopenhagen

Die Hoffnung hat einen Namen: Barack Obama ...