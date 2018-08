Zwar haben die kleinen Parteien und Bewegungen bei den kommenden Wahlen wenig Chancen auf eine Regierungsbeteiligung. Allerdings können sie das Zünglein an der Waage werden.

Kleinvieh macht auch Mist

Zehn Parteien treten im Oktober bei den Wahlen an. Zieht man einmal die Bewegung Demokratie ab, die mittlerweile das Handtuch geworfen hat, bleiben noch neun. Davon treten acht mit vollständigen Listen an. Reelle Chancen auf eine Regierungsbeteiligung haben allerdings nicht alle. Die Zusammensetzung werden die vier großen Parteien CSV, LSAP, DP und Grüne unter sich ausmachen.



Glaubt man den Umfragen, konnten seit den Wahlen von 2013 neben der CSV vor allem die kleineren Parteien punkten. Laut der Sonntagsfrage von „Luxemburger Wort“ und RTL vom vergangenen Juni würde die ADR zwei Sitze hinzugewinnen und Déi Lénk einen. Die Reformpartei würde mit fünf Mandaten wieder Fraktionsstatus erreichen, die Linken könnten sich über drei Mandate freuen. Allerdings profitieren beide Parteien von einem „wackeligen“ Restsitz, die ADR im Osten und die Linken im Süden.

Zum Nachteil der Etablierten

Das gute Resultat der beiden Randparteien geht auf Kosten der Etablierten. Die LSAP müsste laut der letzten Sonntagsfrage im Vergleich zu den Wahlen von 2013 vier Sitze abgeben und würde es nur noch auf neun Mandate schaffen. Die Sozialisten verlieren offensichtlich an ihrem linken Rand Stimmen an Déi Lénk.



Eine ähnliche Abwanderung macht sich auch am anderen Ende des Parteienspektrums bemerkbar. Bei der Sonntagsfrage vom Juni 2017 war die CSV mit 29 Sitzen das Maß aller Dinge. Die ADR lag damals bei drei Mandaten. Im Dezember letzten Jahres kam die Reformpartei dann auf vier Sitze, die CSV hingegen „nur“ noch auf 27. Im Juni dieses Jahres lag die ADR dann laut den Erhebungen der Meinungsforscher bei fünf Mandaten, die CSV hingegen bei 26. Allerdings stellt dies immer noch ein Plus von drei Sitzen im Vergleich zum Wahlresultat von 2013 dar.



Am 14. Oktober könnten die kleineren Parteien also durchaus zum Zünglein an der Waage werden. Doch nicht nur die ADR und Déi Lénk werden den Ausgang der Wahlen beeinflussen. Die Verteilung der Mandate wird auch von den nicht im Parlament vertretenen Parteien abhängen. Denn oft entscheiden nur wenige Stimmen darüber, welche Partei wie viele Sitze bekommt. Das beste Beispiel ist der Restsitz.

Unterschiedliche Hürden

Vor allem in den beiden großen Wahlbezirken könnten die „Kleinen“ das Kräfteverhältnis aus dem Gleichgewicht bringen. Im Süden und im Zentrum waren 2013 jeweils nur drei Prozent der Stimmen erforderlich, um einen Sitz zu erringen, in den Bezirken Norden und Osten waren es hingegen zehn beziehungsweise 12,5 Prozent.

Laut der Sonntagsfrage vom Juni würden die Piraten im Zentrum bei drei Prozent liegen, ihr neuer Bündnispartner, die PID, bei 1,1 Prozent. Zusammen könnte es also für ein Mandat reichen. Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch im Süden ab: Im größten Wahlbezirk sehen die Meinungsforscher die Piraten bei 3,1 Prozent und die „Partei fir Integral Demokratie“ bei 0,9 Prozent. Die KPL würde es im Süden auf drei Prozent bringen. Allerdings spielt bei den niedrigen Prozentsätzen die Fehlerquote der Umfrage eine nicht zu unterschätzende Rolle.



Zwar reicht es den Berechnungen der Demoskopen zufolge weder für die Piraten noch für die KPL für einen Sitz, doch die Stimmen könnten am Ende den etablierten Parteien fehlen und für eine Sitzverschiebung sorgen.

Wie sich das Kräfteverhältnis ändern kann, wenn weitere Gruppierungen die politische Bühne betreten, zeigt das Wahlresultat von 1989. Damals wirbelten das Aktionskomitte 5/6, der Vorgänger der heutigen ADR, und die Grünen die politische Landschaft durcheinander. Das Aktionskomitee errang aus dem Stand vier Mandate, die beiden konkurrierenden grünen Listen GAP und GLEI brachten es alle beide auf zwei Mandate. Sogar die fremdenfeindliche Rechtsbewegung „Lëtzebuerg de Lëtzebuerger Nationalbewegong“ hätte mit 3,06 Prozent der Stimmen im Süden und 2,8 Prozent im Zentrum fast noch den Einzug ins Parlament geschafft. Die etablierten Parteien hatten das Nachsehen: CSV, LSAP und DP verloren jeweils drei Sitze.