Er war einer der Höhepunkte der Orange Week 2018, der Solidaritätsmarsch am Samstag gegen die Gewalt an Frauen.

Politik 18

Klares Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Er war einer der Höhepunkte der Orange Week 2018, der Solidaritätsmarsch am Samstag gegen die Gewalt an Frauen.

(wel) - "Lët'z say no to violence against women": Unter diesem Motto nimmt auch Luxemburg zum zweiten Mal an der Orange Week teil. Sie wurde 2008 von UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon ins Leben gerufen, der sagte: "Gewalt gegen Frauen und Mädchen verursacht hohe Kosten für Familien, Gemeinschaften und die Volkswirtschaft. Wenn Frauen in Folge von Gewalt nicht mehr arbeiten können, laufen sie Gefahr, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Sie erleiden Einkommensverluste, verlieren ihre Selbstständigkeit und ihre Fähigkeit, Beziehungen zu beenden, in denen sie missbraucht werden. Gewalt gegen Frauen führt auch zu verminderter Produktivität von Unternehmen und entzieht Sozial- und Gesundheitssystemen sowie dem Justizwesen wertvolle Ressourcen".



18 Viele Menschen mobilisierten sich am Samstag und setzten beim Solidaritätsmarsch ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Foto: Pierre Matgé

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Viele Menschen mobilisierten sich am Samstag und setzten beim Solidaritätsmarsch ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Foto: Pierre Matgé Viele Menschen mobilisierten sich am Samstag und setzten beim Solidaritätsmarsch ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Foto: Pierre Matgé Viele Menschen mobilisierten sich am Samstag und setzten beim Solidaritätsmarsch ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Foto: Pierre Matgé Viele Menschen mobilisierten sich am Samstag und setzten beim Solidaritätsmarsch ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Foto: Pierre Matgé Viele Menschen mobilisierten sich am Samstag und setzten beim Solidaritätsmarsch ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Foto: Pierre Matgé Viele Menschen mobilisierten sich am Samstag und setzten beim Solidaritätsmarsch ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Foto: Pierre Matgé Viele Menschen mobilisierten sich am Samstag und setzten beim Solidaritätsmarsch ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Foto: Pierre Matgé Viele Menschen mobilisierten sich am Samstag und setzten beim Solidaritätsmarsch ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Foto: Pierre Matgé Viele Menschen mobilisierten sich am Samstag und setzten beim Solidaritätsmarsch ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Foto: Pierre Matgé Viele Menschen mobilisierten sich am Samstag und setzten beim Solidaritätsmarsch ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Foto: Pierre Matgé Viele Menschen mobilisierten sich am Samstag und setzten beim Solidaritätsmarsch ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Foto: Pierre Matgé Viele Menschen mobilisierten sich am Samstag und setzten beim Solidaritätsmarsch ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Foto: Pierre Matgé Viele Menschen mobilisierten sich am Samstag und setzten beim Solidaritätsmarsch ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Foto: Pierre Matgé Viele Menschen mobilisierten sich am Samstag und setzten beim Solidaritätsmarsch ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Foto: Pierre Matgé Viele Menschen mobilisierten sich am Samstag und setzten beim Solidaritätsmarsch ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Foto: Pierre Matgé Viele Menschen mobilisierten sich am Samstag und setzten beim Solidaritätsmarsch ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Foto: Pierre Matgé Viele Menschen mobilisierten sich am Samstag und setzten beim Solidaritätsmarsch ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Foto: Pierre Matgé Viele Menschen mobilisierten sich am Samstag und setzten beim Solidaritätsmarsch ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Foto: Pierre Matgé

113 Millionen Euro Schaden jedes Jahr



Tatsächlich schätzt das Europäische Institut für Geschlechtergleichstellung EIGE die jährlichen Kosten, die in Luxemburg durch Gewalt an Frauen entstehen auf 113 Millionen Euro. Und den großen Solidaritätsmarsch am Samstag, einen Tag vor dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen.

Gewalt gegen Frauen verursacht unbeschreibliches Leid, richtet in Familien Schaden über Generationen hinweg an und lässt Gemeinwesen verarmen." Kofi Annan

Ein buntes und vielfältiges Programm haben die Organisatorinnen von Zonta International und dem nationalen Frauenrat CNFL auf die Beine gestellt. Vom 15. November bis zum 5. Dezember gibt es orange beleuchtete Gebäude, Ausstellungen, Konferenzen, Filmvorführungen, Ateliers und Diskussionsrunden. Das ganze Programm gibt es auf der Facebook-Seite Lët'z say no oder unter www.cnfl.lu.