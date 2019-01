„Klare Regeln und Gesetze machen“

Gespräch mit dem Psychologen René Meneghetti über Cannabislegalisierung und Jugendschutz

Der Psychologe und systemische Therapeut, René Meneghetti ist Direktionsbeauftragter des Service „Impuls“ der Solidarité Jeunes asbl. „Impuls“ bietet Jugendlichen unter 21 Jahren, die durch ihr Verhalten oder den Konsum von illegalen oder legalen Drogen auffällig wurden, sowie ihren Familien psychosoziale und therapeutische Hilfe.



Die Regierung hat vor, Cannabis unter gewissen Bedingungen zu legalisieren. Was halten Sie davon?

Es war eine Überraschung, dass es so schnell ins Regierungsprogramm aufgenommen wurde, es ist aber ein richtiger Schritt, der in unserer Gesellschaft gemacht werden muss, um das Thema aus der Tabuzone heraus in die Öffentlichkeit zu bekommen ...