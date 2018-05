Karl Marx' Geburtsstadt Trier schlägt reichlich Kapital aus dem 200. Geburtstag des Kapitalismuskritikers.

Kitsch, Kult, Kommerz

Eigentlich wollte der weltberühmte Philosoph Kapitalisten das fürchten lehren. Doch was so kurz vor seinem 200. Geburtstag am 5. Mai mit seinem Konterfei alles angestellt wird, dreht den Spieß um. Aus dem Trierer Kapitalismuskritiker wird reichlich Kapital geschlagen. Ob als Weinmarke, als falscher Geldschein oder als Quietscheentchen – Karl Marx wird regelrecht als Werbeikone ausgeschlachtet. Ob dieser sich nicht im Londoner Grabe umdreht? Doch egal!

6 Karl Marx Kult oder Gimmick? Früher galten solche Stücke als Devotionalen, heute dienen sie hauptsächlich als Marketingobjekt. Foto: Michael Merten

um weitere Bilder zu sehen. Karl Marx Kult oder Gimmick? Früher galten solche Stücke als Devotionalen, heute dienen sie hauptsächlich als Marketingobjekt. Foto: Michael Merten Kalr Marx als Geldschein - allerdings ohne Nennwert. Foto: Michael Merten Getragen vom Oberbürgermeister Wolfram Leibe (l.) und Baudezernent Andreas Ludwig: Karl Marx als Puppe. Foto: Michael Merten Stop! Karl Marx als Ampelmännchen. Foto: Michael Merten Selbst das Quietsche-Entschen bekommt einen philosophischen Rauschebart. Foto: Michael Merten Karl Marx für zuhause - käuflich zu erwerben im Garten-Center. Foto: Michael Merten

Für das klamme Trier ist diese historische Persönlichkeit schon fast ein „Segen“, weil er jenseits der römischen Geschichte und des Weißweins, der Moselmetropole ein weiteres Gesicht verleiht, das weltweit bekannt ist. So strömen nicht nur Luxemburger, sondern die ganze Welt und insbesondere chinesische Touristen in Deutschlands älteste Stadt. So profitiert Trier reichlich von dem Kapitalistenschreck und holt den großen Sohn somit vom Denkmalsockel.