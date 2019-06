Gut ein Jahr nachdem der Kirchenfonds seine Arbeit aufgenommen hat, haben die Verantwortlichen Bilanz gezogen, und die fällt ziemlich positiv aus.

Kirchenfonds: "Eine starke Dynamik"

Gut ein Jahr nachdem der Kirchenfonds seine Arbeit aufgenommen hat, haben die Verantwortlichen Bilanz gezogen, und die fällt ziemlich positiv aus.

"Es gab eine starke Dynamik", resümierte der Vorsitzende des Aufsichtsrats des Kirchenfonds, Norbert Haupert, am Dienstag. Kein Wunder, denn der Kirchenfonds musste fast bei null anfangen und ganz neue Strukturen aufbauen. Die vergangenen zwölf Monate waren folglich durch eine intensive Aufbauarbeit gekennzeichnet. Allein der Verwaltungsrat kam 14 Mal zusammen.



Norbert Haupert steht an der Spitze des Kirchenfonds. Sein Mandat und die der anderen Verwaltungsratsmitglieder wurde um ein Jahr verlängert. Foto: Guy Jallay

Nach einem Jahr fällt die Bilanz durchwegs positiv aus. "Ich bin sehr positiv überrascht", meinte auch Generalvikar Leo Wagener in seiner Funktion als Verwaltungsratsmitglied. Der Fonds biete viele Chancen, beinhalte aber auch Risiken. Wenn der Fond erst einmal richtig Schritt gefasst hat und alles richtig läuft, gehöre das Bistum Luxemburg in Bezug auf die kirchliche Verwaltung und die Transparenz zu den Spitzenreitern in ganz Europa.



Und genau dies war auch eines der großen Ziele, als der Kirchenfonds am 1. Mai 2018 ins Leben gerufen wurde. Er trat an die Stelle der alten Kirchenfabriken, die mit dem Gesetz vom 13. Februar 2018 nach über 200 Jahren abgeschafft wurde.



135 Kirchen gehören dem Fonds



Von den 486 Kirchen und Kapellen im ganzen Land befinden sich 135 im Besitz des Fonds, die restlichen 351 gehören den Kommunen. Dabei fällt auf, dass im Süden des Landes besonders viele Kirchen dem Fonds gehören. In den eher ländlich geprägten Gegenden im Norden, im Westen und an der Mosel sind meist die Gemeinden Eigentümer der Sakralbauten.

Allerdings wurden bislang nur 18 Konventionen zwischen den Gemeinden und den Kirchenfabriken unterzeichnet. Betroffen sind 22 Kirchen. In diesen Konventionen werden für die Kirchen, die sich in kommunalem Besitz befinden, die Nutzungsmodalitäten festgeschrieben. In den vergangenen zwölf Monaten wurden drei Kirchen, bzw. Kapellen entweiht: die Kirche von Lasauvage, die Kapelle von Weyer bei Fischbach sowie die Privatkapelle im Schloss von Ansemburg.



Viele Sozialwohnungen



Neben den Kirchen gingen nach der Abschaffung der alten Kirchenfabriken aber auch eine ganze Reihe von Immobilien in den Besitz des Fonds über. Wie Philip Mauel, administrateur-délégué, am Dienstag mitteilte, gehören dem Fonds 160 Gebäude, etwa Vereinsgebäude mit Büros und Versammlungssälen, aber auch Sozialwohnungen, die vom Wohnungsbauministerium bezuschusst werden. Was nun die Sozialwohnungen anbelangt, so wurden 35 Einheiten bereits fertiggestellt, 85 befinden sich in Arbeit und weitere 250 sind in Planung.



Zudem besitzt der Kirchenfonds etwa 400 Hektar Wald, die zusammen mit der Forstverwaltung bewirtschaftet werden. Das genaue Inventar wird in den kommenden Monaten erstellt. Dazu kommen noch einmal 1.500 Hektar Land, meist Felder, Wiesen und Weiden.



2,5 Millionen Defizit



Die Finanzsituation des Kirchenfonds sieht nach dem ersten Jahr nicht ganz so gut aus. Laut Marc Wagener fuhr der Fonds ein Defizit von 2,5 Millionen Euro ein. Allerdings stehen dem Liquiditäten in Höhe von 15,5 Millionen Euro gegenüber.

Als der Fonds vor einem Jahr seine Arbeit aufnahm, mussten die Verantwortlichen sich erst einmal einen Überblick über die Konten verschaffen: 1.300 verschiedene Konten waren von den alten Kirchenfabriken an den Fonds übergegangen. Mittlerweile konnten die Zahl auf 800 reduziert werden. Geht es nach dem Finanzexperten Marc Wagener sollen es aus organisatorischen Gründen noch weniger werden, wobei Konten nur dann aufgegeben werden, wenn die Basis dies auch will.



Die Arbeit an der Basis liegt den Verantwortlichen des Fonds ganz besonders am Herzen. Ohne sie wäre die ganze Aufbauarbeit in den vergangenen Monaten erst gar nicht möglich gewesen. Etwa 1.000 Freiwillige engagieren sich derzeit in den neuen kommunalen Kirchenfabriken oder in den 33 Conseil de gestion paroissiaux (CGP). Dazu kommen 110 Angestellte auf Ebene der Pfarreien, etwa Organisten oder Küster. Die Cellule de coordination et d'assistance, die als Bindeglied zwischen dem Verwaltungsrat und den 33 CGP funktioniert, zählt zehn Festangestellte.



Der Kirchenfonds

Der Fonds, der auf dem Gesetz von 13. Februar 2018 basiert, funktioniert auf drei Ebenen. In jeder Gemeinde gibt es seit Mai 2018 eine neue, kommunale Kirchenfabrik, die allerdings im Gegensatz zu den Vorgängerinnen über kein juristisches Statut verfügt. Die freiwilligen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kümmern sich um das Tagesgeschäft. Über kleinere Anschaffungen, etwa den Blumenschmuck in den Kirchen, können sie selbst entscheiden. Die kommunalen Kirchenfabriken sollen die Zusammenarbeit mit den Gemeinden garantieren.

Eine Stufe über den neuen Kirchenfabriken agieren die Conseil de gestion paroissiaux (CGP). Diese Vermögensverwaltungsräte kommen auf der Ebene der 33 Pfarreien ins Spiel. Während die alltäglichen Aktivitäten in den Kirchen in den kommunalen Kirchenfabriken organisiert werden, kümmern sich die Vermögensverwaltungsräte in den Pfarreien um die finanziellen Belange. Sie überprüfen die Haushalte der kommunalen Kirchenfabriken, sie erstellen die Bilanzen und die Budgets der Pfarreien und sie sind für das Personal zuständig. In den Zuständigkeitsbereich der CGP fällt auch die Verwaltung der Immobilien. Sie kümmern sich sowohl um die Kirchengebäude, die dem Fonds gehören, als auch um die Gebäude und Liegenschaften, die keinem religiösen Zweck dienen. Die einzelnen Kirchenfabriken schicken ihre Vertreter in die CGF. Die Zahl der Mitglieder in den einzelnen Vermögensverwaltungsräten variiert. Ausschlaggebend sind die Zahl der kommunalen Kirchenfabriken, die es in der jeweiligen Pfarrei gibt, und die Einwohnerzahl der Gemeinden.

Über den 33 CGP steht schließlich der Verwaltungsrat des Fonds, wo alle Fäden zusammenlaufen. Auf dieser dritten Ebene werden die Ziele und die Strategien des Fonds ausgearbeitet. Der Verwaltungsrat ist auch für die Finanzen insgesamt zuständig. Bindeglied zwischen dem Verwaltungsrat und den 33 CGP ist die „Cellule de coordination et d'assistance“.