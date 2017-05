(DS) - Noch ist nichts in trockenen Tüchern. Doch im Streit um die Finanzierung der Unterhaltskosten der Echternacher Basilika zeichnet sich eine Lösung ab. Dies hatte RTL am Montag berichtet. „Ich hoffe, dass es zu einer einvernehmlichen Lösung kommt“, so Generalvikar Leo Wagner auf Nachfrage gegenüber dem „Luxemburger Wort".



Wie der Radiosender weiter berichtet, soll die Konvention noch diese Woche, also vor der Springprozession am Pfingstdienstag unterschrieben werden.



Eigentlich hätte das Dokument bereits am 22. Dezember unterzeichnet werden sollen, doch Erzbischof Jean-Claude Hollerich hatte sich damals geweigert, die entsprechende Konvention zu unterschreiben, weil der Syfel Klage gegen ihn so wie auch gegen die Regierung und den Staat eingereicht hatte. Die gerichtliche Vorladung war ihm nur wenige Stunden vor der geplanten Unterzeichnung zugestellt worden.



Mehr als 100 Kirchenfabriken hatten sich der vom Dachverband initiierten Klage angeschlossen, darunter auch die Kirchenfabrik der Basilika. Zu der Klage war es gekommen, weil die Kirchenfabriken das Abkommen, auf das sich die Regierung und das Erzbistum im Januar 2015 im Rahmen der angestrebten Trennung zwischen Kirche und Staat verständigt hatten, als rechtswidrig ablehnten.

Erzbischof Jean-Claude Hollerich hatte sich am 22. Dezember geweigert, die Sonderkonvention für die Basilika zu unterschreiben, weil die Echternacher Kirchenfabrik sich der Klage des Syfel angeschlossen hatte.

„Ich kann keine Konvention mit einer Kirchenfabrik unterzeichnen, die zeitgleich gerichtlich gegen mich vorgehen will“, so die Begründung des Erzbischofs. Er werde nichts unterschreiben, wofür er zu einem späteren Zeitpunkt erneut belangt werden könne.



Die Basilika-Konvention sieht vor, dass der Staat die Hälfte der Unterhaltskosten übernimmt. Die Gemeinde Echternach und der neue Kirchenfonds tragen jeweils ein Viertel der Kosten.



Zwar hatten sich die Mitglieder der Kirchenfabrik der Basilika anschließend beim Erzbischof entschuldigt, ohne aber die Klage zurückzuziehen. Ob sie ihre Klage nun zurückziehen werden, bleibt vorerst offen.



Neben der Basilika genießt auch die Kathedrale ein Sonderstatut. In Zukunft werden sich der Staat und die Gemeinde Luxemburg die Kosten für den Unterhalt der Kathedrale teilen. Die entsprechende Konvention war am 22. Dezember von Staats- und Kultusminister Xavier Bettel, der Bürgermeisterin der Hauptstadt, Lydie Polfer und von Erzbischof Jean-Claude Hollerich unterzeichnet worden.