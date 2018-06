Aus und vorbei: Mit der heutigen Chambersitzung endet die parlamentarische Laufbahn von Marcel Oberweis (CSV). Portrait eines Hinterbänklers, der stets leidenschaftlich um seine Überzeugungen kämpfte.

Kioto, Krümel und Kopfschütteln

Marc SCHLAMMES Aus und vorbei: Mit der heutigen Chambersitzung endet die parlamentarische Laufbahn von Marcel Oberweis (CSV). Portrait eines Hinterbänklers, der stets leidenschaftlich um seine Überzeugungen kämpfte.

Eigentlich wollte Marcel Oberweis Lokomotivführer werden. Er wurde schließlich Ingenieur, lehrte am IST. Und er betrat die politische Bühne, im Gemeinde- und Schöffenrat in Steinsel und in der Chamber. Ende Juni nun fällt am Krautmarkt der Vorhang für den CSV-Politiker.



"Ich hätte mich kürzer fassen können"



Einen ersten Höhepunkt als Abgeordneter erlebt Marcel Oberweis im Dezember 2004. Seine Partei schickt ihn ans Rednerpult, um zur Umsetzung des Klimaprotokolls von Kioto zu sprechen. Marcel Oberweis spricht rund eine Stunde, teilt sein fundiertes Wissen in Energie- und Klimafragen mit seinen Parlamentskollegen. „Das fand ich damals ganz gut“, blickt er zurück und fügt schmunzelnd an, dass nicht alle seine parlamentarischen Mitstreiter das so gut fanden. „Ich hätte mich kürzer fassen können.“

Auch wenn der CSV-Politiker in seinen 14 Jahren in der Abgeordnetenkammer nie wirklich über die Rolle des Hinterbänklers hinausgekommen ist: Wenn es um seine Steckenpferde gegangen ist, ob die Entwicklungszusammenarbeit, die Umweltpolitik mit ihren vielen Facetten oder das Hochschulwesen, hat sich Oberweis immer eingebracht, leidenschaftlich seine Argumente vorgetragen und die Kollegen zu überzeugen versucht. Leiten gelassen hat er sich dabei von der Maxime, stets seinen Prinzipien treu zu bleiben und dass es sich immer lohne, zu kämpfen.

Gekämpft hat der 69-Jährige am Krautmarkt bis Ende Juni. Er gesteht allerdings ein, dass es seit Ende 2013 schwerer geworden sei, sich einzubringen. „Der Unterschied zwischen Mehrheit und Opposition ist schon gewaltig“, gibt er zu bedenken. Habe er früher als Ausschussvorsitzender Akzente in der Hochschulpolitik, der Landwirtschaft, oder im Wohnungsbau setzen können, seien zuletzt nur Krümel übrig geblieben.



Zu den Steckenpferden von Marcel Oberweis gehörten die Entwicklungszusammenarbeit, die Umweltpolitik mit ihren vielen Facetten und das Hochschulwesen. Foto: Christophe Olinger

Mehr noch als diese Konstellation wurmt den Kooperations- und Umweltexperten der Christlich-Sozialen, dass diese beiden Themen nach seinem Empfinden unter Blau-Rot-Grün einen derart geringen Stellenwert einnehmen würden. „Schrecklich enttäuscht“ sei er von den Grünen, dass sie sich in diesen Fragen den Liberalen und Sozialisten unterworfen hätten. Lediglich Nachhaltigkeitsminister François Bausch verdiene sich eine gute Note. „Er kennt seine Dossiers und setzt sie um.“



Wir jammern in unseren Breitengraden auf hohem Niveau und in anderen Teilen der Erde kennen die Menschen das Wort jammern nicht einmal.“

Für Marcel Oberweis, der sich fortan verstärkt in der Entwicklungsarbeit engagieren will, unter anderem mit Projekten in Bosnien-Herzegowina und Burkina Faso, ist es frustrierend, dass die Kooperationshilfe auf der politischen Bühne kaum eine Rolle spiele, und wenn, dann höchstens als „Feigenblatt“. Die Nord/Süd-Schieflage ist eine Ungerechtigkeit, mit der sich der scheidende Abgeordnete nicht abfinden will. „Wir jammern in unseren Breitengraden auf hohem Niveau und in anderen Teilen der Erde kennen die Menschen das Wort jammern nicht einmal.“

Seine Kritik am unzureichenden politischen Engagement für die Dritte Welt geht über Luxemburg hinaus. Am Beispiel des finanziellen Aufwandes macht er diese Kritik fest: „Stellen wir uns kurz vor, was wir bewegen könnten, wenn wir die Militär- und die Entwicklungsausgaben tauschen würden.“

Den Menschen würden Perspektiven aufgezeichnet, die sie davon abhalten würden, ihre Heimat aufzugeben, um ein vermeintlich besseres Dasein in Europa zu finden, wo sie nicht willkommen sind, ist sich Oberweis sicher. Unter anderem durch die Förderung von dezentralen Fotovoltaikanlagen, „die Energie in die Dörfer bringen“, will er selbst solche Perspektiven schaffen.

„Dee gréisste Kabes“

Dass in Luxemburg Jeremy Rifkin und Space Mining als Perspektiven für die wirtschaftliche Entwicklung angepriesen werden, löst bei Marcel Oberweis bloß Kopfschütteln aus. Beide Beispiele würden offenbaren, dass vernetztes Denken und Handeln hierzulande immer noch in den Kinderschuhen stecke. Wenn sich Oberweis vor Augen führt, was für ein Milliardenaufwand nötig sei, und in welchem Maße die CO2-Bilanz beeinträchtigt werde, nur damit eine Rakete ein paar hundert Gramm seltene Erden einsammeln soll, dann sei Space Mining „dee gréisste Kabes“. Weitaus sinnvoller wäre es, dieses Geld dort zu investieren, wo junge Menschen heute unter dramatischen gesundheitlichen und sozialen Bedingungen seltene Erden in afrikanischen Minen abbauen würden, spannt er den Bogen zur Dritten Welt.



Konsbruck für Oberweis Den Platz von Marcel Oberweis auf der Oppositionsbank wird ab kommender Woche Claudine Konsbruck einnehmen. Die 51- jährige Juristin, seit Februar 2011 Mitglied des Gemeinderates der Stadt Luxemburg, landete bei den Parlamentswahlen 2013 auf Rang 11 der Zentrumsliste.



Und Rifkin? „Eine Blase“, fällt die Antwort des Noch-Abgeordneten knapp aus. Das, was Rifkin für die Regierung ausgearbeitet habe, werde sich sowieso durchsetzen, ob nun die dezentrale Energieversorgung oder die Kreislaufwirtschaft.