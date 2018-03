Kindertagesstätten für maximal elf Kinder

Luxemburg soll ein neues Modell an Kindertagesstätten erhalten - die Mini-Crèches, das berichtete Bildungsminister Claude Meisch in einer Pressekonferenz am Mittwoch. Die neuen, kleineren Strukturen sollen bis maximal elf Kinder aufnehmen.

Rosa Clemente Es soll eine Alternative zwischen einer großen Kindertagesstätte und der heimischen Betreuung von Tageseltern werden. Die neuen Mini-Crèches werden Eltern aus weniger dicht besiedelten Gegenden das Leben erleichtern.

Bildungsminister Claude Meisch stellte am Mittwoch das Projekt "Mini-Crèches" vor - ein neues Kindertagesstättenmodell in Luxemburg.



In naher Zukunft sollen kleinere Strukturen eröffnet werden, in denen höchstens elf Kinder gleichzeitig betreut werden dürfen, nur maximal vier davon dürfen weniger als ein Jahr alt sein. Die Gesamtzahl der Kinder zwischen 0 und zwölf Jahren, die an einem Tag in der Mini-Crèche betreut werden dürfen, ist nicht begrenzt. Im Gegensatz dazu stehen die Tageseltern, die maximal fünf Kinder gleichzeitig betreuen dürfen, und alles in allem nur elf Kinder.



"Wir haben gemerkt, dass es ein relativ großes Bedürfnis für eine Zwischenalternative gibt; eine Mischung aus der engen Betreuung bei Tageseltern und den großflächigen Kindertagesstätten", erklärte Claude Meisch am Mittwoch.



Hauptsächlich in weniger dicht besiedelten Gegenden oder im ländlichen Raum soll die Nachfrage nach solchen Einrichtungen groß sein. 93 Prozent der hierzulande betreuten Kindern sind nämlich in kommunalen oder kommerziellen Kitas untergebracht; das heißt, dass viele Eltern oft nicht im eigenen Wohnort, sondern in den naheliegenden Städten ihre Kinder tagsüber abgeben müssen. "Diese 10 Kilometer weniger morgens im Stau können für einige Familien schon den Unterschied machen", erklärt Bildungsminister Meisch.



Weniger Personal, mehr Stabilität für die Kinder



Die neuen Strukturen sollen mit weniger Kindern (Maximum elf) funktionieren. Am Personal kann somit auch gespart werden: Das Betreuer-Team muss mindestens aus zwei Personen bestehen - einem Erzieher (gradué oder diplomé) und einer Person die eine Ausbildung im sozio-edukativen Bereich, oder als Tagesmutter (assistant parental) hat. Weniger Personal soll dafür sorgen, dass sich die Kinder nicht mehr an viele verschiedene Betreuer gewöhnen müssen und somit auch schneller eine Bezugsperson finden.

Künftig können sich Tageseltern und Erzieher zusammenschließen, um eine Mini-Crèche zu gründen



Die Mini-Crèches sollen qualitativ mit den bereits bestehenden, großen Kindertagesstätten des Landes gleichstehen. Es werden unter anderem die gleichen Sicherheitsnormen verlangt und ebenfalls die gewohnten drei Quadratmeter pro Kind. Anders als bei den Tageseltern können die neuen Strukturen nicht in den eigenen vier Wänden aufgebaut werden, jedenfalls nicht ohne die nötige räumliche Trennung. Die Mini-Kitas müssen in eigens dafür eingerichtete Räume entstehen - also getrennt vom Eigenheim; zum Beispiel in leerstehenden Praxen, Wohnungen, oder Häuser.



"Viele Erzieher, die bereits seit einigen Jahren in großflächigen Crèchen arbeiten, verspüren möglicherweise den Drang etwas eigenes zu eröffnen. Es ist also eine ideale Chance, um in diesem Beruf unabhängig zu starten", erklärt Meisch und fügt hinzu, dass kein juristischer Statut für diese Strukturen fixiert wurde: Wir sind der Meinung, dass es nicht wichtig ist, ob es ein Betrieb, ein Verein oder gar eine Gemeinde ist, die diese neuen Einrichtungen betreiben. Wichtig ist uns, dass sie qualitativ den Normen entsprechen".



Flexible Öffnungszeiten, Mehrsprachigkeit und Chèques-Services



Das neue, am Mittwoch vorgestellte Modell positioniert sich in vielen Hinsichten in der Mitte, zwischen den bereits bestehenden Betreuungsalternativen. Die Öffnungszeiten der Mini-Crèches sollen nämlich flexibler als bei den normalen Kitas werden; das heißt sie sollen sowohl die Möglichkeit haben am Wochenende geöffnet zu sein, als auch in einer ausgedehnteren Zeitspalte - über den ganzen Tag, von 5 Uhr bis 23 Uhr - jedoch aber nicht die ganze Nacht über, wie es bei den Tageseltern der Fall sein kann.



Die Betreiber der Mini-Crèches sollen laut Bildungsminister auch am Programm der mehrsprachigen Frühforderung für Kleinkinder von eins bis vier Jahren teilnehmen. Das Programm gilt bei kleinen Kitas aber nicht als absolute Voraussetzung, wie es spätestens zum 1. April bei den klassischen Crèches hierzulande der Fall sein wird. "Es ist keine Pflicht für diese Strukturen, genauso wie es bei den Tageseltern keine Pflicht ist den Kindern spielerisch zwei Sprachen beizubringen. Jedoch denke ich, dass es sich auch im Falle des neuen Modells ökonomisch lohnen wird, dem nationalen Programm der Mehrsprachigkeit beizutreten", betont Meisch. Denn mit diesem Programm kommen auch die 20-Gratisstunden mit ins Spiel, und das, zusammengenommen mit den Chèques-Services, machen die kleinen Strukturen ökonomisch rentabler, denn die Besitzer können eine preiswertere Betreuung anbieten.

Zu den Voraussetzungen für das Einführen der Zweisprachigkeit gehört, dass mindestens einer der Betreuer einen C1 Niveau in Luxemburgisch, und der andere einen C1 Niveau in Französisch hat. Ob die Einführung des Sprachprogramms im neuen Kita-Modell einige oder mehrere Tageseltern außen vor lassen wird, muss noch abgewogen werden. Fakt ist, dass über 80 Prozent der Tageseltern hierzulande eine ausländische Herkunft besitzen.



Zum Schluss der Pressekonferenz beteuerte der Minister noch, dass er sich in der Zukunft keine Explosion an Mini-Crèches erwartet, da momentan bereits 57 Prozent aller Kinder im Alter zwischen 0 und zwölf Jahren in einer Tagesstätte untergebracht sind; das sind 47.642 von insgesamt 83.392 Kinder in diesem Alter.



Demnächst könnte das neue Modell also Wirklichkeit werden. Es stehen nun nur noch wenige legislative Schritte bevor, damit das neue Projekt eventuell im nächsten Jahr in Kraft treten kann. Die Einzelheiten zur Änderung der Gesetzesgebung wurden in den vergangenen Monaten ausführlich besprochen. Am 2. März wurde das Projekt bereits vom Ministerrat validiert.