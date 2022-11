Luxemburg bereitet sich derzeit auf einen Anstieg der Bronchiolitis-Fälle vor, wie Paulette Lenert in einer parlamentarischen Antwort erklärt.

Respiratorisches Synzytial-Virus (RSV)

Kinderklinik wegen Bronchiolitis ausgelastet

(lm) – Die Bronchiolitis-Epidemie hat auch die Kinderstationen im Großherzogtum aktuell im Griff, wie Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) in einer parlamentarischen Antwort an die DP-Abgeordneten Carole Hartmann und Gilles Baum bekannt gibt. Die Kinderbetten im CHL sowie in den Robert Schumann Krankenhäusern seien alle belegt, vorwiegend aufgrund des Virus.

Nachdem in Frankreich bereits am vergangenen Mittwoch der Notfallplan aktiviert wurde, wurden auch in Luxemburg inzwischen erste Maßnahmen ergriffen, um die steigenden Fallzahlen zu bewältigen.

Wie Lenert erklärt, wurde in der Kannerklinik des CHL ein Krisenstab eingerichtet, der die Entwicklung der Bronchiolitis-Epidemie überwacht. Mithilfe von Überlegungen aus der Corona-Pandemie werde zudem ein Plan ausgearbeitet, um die Bettenkapazitäten für den Fall vermehrter Infektionen zu steigern. Aufgrund der derzeitigen schnellen Verbreitung seien der Kannerklinik bereits acht zusätzliche Betten zur Verfügung gestellt worden, heißt es in der Antwort. Weitere Maßnahmen befinden sich derzeit noch in der Ausarbeitung.

36 Kinder in Behandlung

Nicht dringliche chirurgische Eingriffe bei Kindern würden zudem während der kommenden zwei Wochen nicht durchgeführt, sofern dies für Betroffene kein Risiko darstelle.

Kinderklinik voll ausgelastet Dr. Armand Biver, Chefarzt der pädiatrischen Abteilung des CHL im Interview über das anormale Verhalten eines altbekannten Virus.

Weiter informiert Lenert, dass das Gesundheitsministerium zugestimmt hat, vorübergehend auf die Gesundheitsreserve zurückzugreifen, um eine möglichst effiziente Pflege der Patienten gewährleisten zu können. Aktuell werden in Luxemburg (Stand: 14. November) 36 Kinder wegen des sogenannten respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) stationär behandelt.

