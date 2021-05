Bei einer Aktualitätsstunde zur Armut kündigt Familienministerin Corinne Cahen eine Erhöhung der Familienbeihilfe ab dem kommenden Jahr an.

Kindergeld wird ab 2022 reindexiert

Morgan KUNTZMANN

„Nachdem wir die Sachleistungen wie gratis Schulbücher und den gratis öffentlichen Transport eingeführt haben, erhöhen wir wie im Koalitionsvertrag vorgesehen auch die Geldleistungen“, so Familienministerin Corinne Cahen (DP) am Mittwoch während einer Aktualitätsstunde über Armut in Luxemburg. Dies sei am Mittwochmorgen im Regierungsrat beschlossen worden, so Cahen.

Das Koalitionsabkommen zwischen der DP, déi Gréng und der LSAP sah vor, dass am Ende der Legislaturperiode die Preissteigerung wieder mit einbezogen werde. Zur Erinnerung: 2006 wurde das Kindergeld in Luxemburg desindexiert und seitdem nicht mehr an die Inflation angepasst. Die Familienbeihilfe beträgt derzeit 265 Euro pro Kind.

