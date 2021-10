Die Petition zur Dispens bei der Arbeit, wenn Personen mit Uterus ihre Tage haben, wurde vielschichtig diskutiert.

Umgang mit Menstruationsbeschwerden

Keine zwei Tage frei bei Monatsblutung

Annette WELSCH Die Petition zur Dispens bei der Arbeit, wenn Personen mit Uterus ihre Tage haben, wurde vielschichtig diskutiert.

Es war die 45. Petition, die zu einer sehr lehrreichen öffentlichen Debatte im Parlament führte: 4.805 Unterschriften erhielt die Petition 1865, mit der bis zu zwei Tage Dispens für Personen, die ihre Regel haben, gefordert wurde. Am Mittwoch wurde sie mit der Arbeitskommission und Beschäftigungsminister Dan Kersch (LSAP) diskutiert.

Die Vorsitzende der Petitionskommission Nancy Kemp-Arendt (CSV) lobte zunächst die Initiative: „Über keine Petition wurde so viel im Vorfeld diskutiert, geschrieben und Bericht erstattet. Hier tickt der weibliche Körper anders als der männliche. Es ist zwar ein tagtäglich gelebtes Ereignis, gehört aber auch heute noch zu den Tabuthemen.“

Vielschichtige Beschwerden

Dass die Menstruation mit schlimmen Schmerzen und ganz verschiedenen Beschwerden verbunden sein kann, schilderte eingangs die von den Petitionären mitgebrachte Ärztin, Dr. Danielle Choucroun. Sie erklärte den Menstruationszyklus und seine möglichen Auswirkungen: Migräne und Spannungskopfschmerzen, Bauch- und Rückenschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, Schlaflosigkeit und Fatigue, Angstzustände und Reizbarkeit.

In zehn bis 15 Prozent leiden Personen mit einem Uterus an Endometriose. Die Beschwerden könnten zwar behandelt werden, aber teils mit starken Nebenwirkungen. Und werden Medikamente von der Krankenkasse übernommen, so die Osteopathie nicht, die aber durchaus auch helfen kann.

„Die Menstruation kann mit ganz starken Schmerzen verbunden sein, vor allem bei der Arbeit ist es nicht einfach. Auf diese Problematik wollten wir hinweisen“, sagte Ornella Romito, die die Petition veranlasste. Sie nannte verschiedene asiatische Länder, die eine Dispens bereits eingeführt hätten. „Wieso soll es in Luxemburg nicht möglich sein, wir sind doch ein fortschrittliches Land?“

Kelly Gomes Carvalho relativierte dann, dass man nicht grundsätzlich forderte, zwei Tage nicht arbeiten zu brauchen, sondern auf die Thematik hinweisen wollte. „Wir sind offen für alle Optionen.“ Romito ergänzte, dass man sich auch Telearbeit vorstellen könne, Dispens sei als globaler Ausdruck zu verstehen.

Dispens oder Krankenschein?

Dennoch drehten sich die Fragen schlussendlich viel um die arbeitsrechtlichen Auswirkungen. So wollte Carole Hartmann (DP) wissen, warum der Arbeitgeber eine Dispens gewähren soll, wenn es doch möglich sei, sich im legalen Rahmen krankschreiben zu lassen und ob eine Dispens nicht das Gleichheitsprinzip verletze, wenn Männer nicht darauf zurückgreifen können.

Martine Hansen (CSV) verwies auf die Gefahr, dass Frauen dann schlechtere Beschäftigungschancen hätten. Und Simone Asselborn-Bintz befürchtete, dass mit den Dispensen Missbrauch betrieben werden könnte, wenn auch Personen ohne Beschwerden sie in Anspruch nehmen würden.

Die Petitionäre ließen die Einwände nicht gelten. „Es ist keine Krankheit, also warum sollte man auf eine Krankschreibung zurückgreifen? Und das Missbrauchsrisiko gibt es überall, man sollte nie alle bestrafen wegen einzelner schwarzer Schafe“, sagte Romito.

Es ist keine Krankheit, also warum sollte man auf eine Krankschreibung zurückgreifen? Ornella Romito, Petitionärin

Viele Frauen hätten die Befürchtung geäußert, dass sie Nachteile erfahren, aber: „Mädchen und Frauen sind wegen ihrer Regel unter dem Strich nicht weniger produktiv und bei einem entgegenkommenden Arbeitgeber gibt man sich dann noch mehr Mühe.“

Bis 90 Prozent der Frauen irgendwann einmal betroffen

„Die Lösung über einen Krankenschein ist nicht glücklich. Kampagnen könnten helfen, die Arbeitgeber für flexiblere Mittel zu sensibilisieren“, meinte Gomes Carvalho. Sie schlug vor, dass generell eingeführt werden sollte, dass erst am dritten Tag der Abwesenheit ein ärztliches Attest vorgelegt werden müsse, dann gebe es auch kein Gleichheitsproblem. „Mutterschaftsurlaube oder politischer Urlaub für Männer sind ja auch keine Diskriminierung.“

Klarheit über das Ausmaß der Problematik erschien dem Abgeordneten Jean-Marie Halsdorf (CSV) wichtig: „Wie viele Frauen würden eine Dispens in Anspruch nehmen?“, fragte er. 75 bis 90 Prozent der Frauen hätten in irgendeiner Form irgendwann Menstruationsbeschwerden, zehn bis 15 Prozent eine Endometriose, gab Dr. Choukroun an. Zum Ausmaß müsse man die Länder befragen, die eine solche Möglichkeit bieten.

Generell waren sich die Petitionäre und die Abgeordneten einig, dass für die Thematik schon in der Schule sensibilisiert und mit Kampagnen darüber generell und speziell bei Arbeitgebern informiert werden müsste. Wichtig sei auch der Zugang zu kostenlosen Hygieneartikel in Schulen und an Arbeitsplätzen.

Thema verfehlt, sagt Kersch

„Was heute diskutiert wurde, ist etwas anderes als das, was in der Petition verlangt wurde“, betonte Arbeitsminister Kersch. Zwei grundsätzlich freie Tage pro Monat lehne die Regierung ab. Man sei aber bereit, über Einzelfälle und einzelne Problematiken zu diskutieren.

„Eigentlich hätte heute die Gesundheitsministerin, der Sozialminister, die Familienministerin oder auch die Gleichstellungsministerin hier sitzen müssen. Das Problem ist multidisziplinär“, meinte er und konnte sich auch Lösungen über Kollektivverträge vorstellen, denn einheitliche Lösungen seien schwierig.

Arbeitgeber sensibilisieren

„Im Prinzip kann man ja zwei Tage im Privatsektor und drei im öffentlichen Sektor zu Hause bleiben ohne Krankenschein“, gab er zu bedenken. Es gebe auch genug Ärzte in Luxemburg, die die Problematik kennen und ab dem ersten Tag einen Krankenschein schreiben.

Zurückbehalten wurde am Mittwoch, dass es keine generelle Dispens für Frauen geben wird, die ihre Regel haben, aber Lösungen gesucht werden für Frauen mit einer besonders schmerzhaften Menstruation. Die vier Minister für Arbeit, Gleichstellung, Gesundheit und Bildung werden sich demnächst dazu mit den Parlamentskommissionen zusammensetzen. Man werde auch die Arbeitgeber sensibilisieren, sagte Kersch dem Petitionsausschuss zu.

