„Keine Partei für Bling-Bling“

Simone MOLITOR Am Samstag feierte die LSAP ihren 120. Geburtstag. Natürlich wurde nicht nur zurückgeblickt.

120 Jahre LSAP: Dieses Parteijubiläum galt es natürlich gebührend zu feiern. Im Ellergronn in Esch hatten sich am Samstag die Parteigrößen und Mitglieder Stelldichein gegeben, um gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen und auf die lange Geschichte zurückzublicken.

Co-Parteipräsident Dan Biancalana hob einige sozialistische Politiker namentlich hervor, die die Partei zu dem gemacht hätten, was sie heute wäre. „Der Mensch und seine Werte stehen im Mittelpunkt“, sagte er.

Co-Parteipräsidentin Francine Closener beschrieb die LSAP als treibende Kraft in vielen Dossiers. „In unserer Partei ist kein Platz für Opportunisten oder Partikularinteressen und schon gar nicht für Bling-Bling“, stellte sie klar.

Gute Laune herrschte bei der Feier am Samstag. Foto: Claude Piscitelli

Angesichts des Superwahljahres 2023 wurde der Blick selbstverständlich auch in die Zukunft gerichtet. Besonders gefeiert wurde Vize-Premierministerin Paulette Lenert, die hervorhob, wie stolz sie auf die LSAP sei. Dennoch würden die Wahlen noch in einiger Ferne liegen, weshalb auch die Frage nach einer etwaigen Spitzenkandidatur offen blieb. „Lasst uns die Scheinwerfer auf Inhalte richten“, meinte die Gesundheitsministerin.

Als Ehrengäste wurden derweil der portugiesische Abgeordnete Pauli Pisco und die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger begrüßt. Am Ende wurde schließlich noch der obligatorische Geburtstagskuchen angeschnitten.

