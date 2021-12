Keine Mehrheit für ein Referendum

Foto: Guy Jallay

In ihren Wahlprogrammen hatten alle vier großen Parteien ein Referendum über die Verfassungsreform in Aussicht gestellt. Allerdings hatten sie das Vorhaben nach dem Scheitern der Gesamtreform wieder aufgegeben. In einer rezenten Umfrage hatten sich 54 Prozent der Befragten für eine Volksbefragung ausgesprochen.